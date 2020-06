Mandat de arestare preventiva pentru barbatul care a incendiat o fata de 17 ani. Victima este internata la "Grigore Alexandrescu": Are sanse minime de supravietuire

Eliberat conditionat

Mandatul de arestare pe numele barbatului in varsta de 45 de ani a fost eliberat sambata seara de catre judecatorii Tribunalului Mehedinti. Barbatul a fost reprezentat de catre un avocat din oficiu si poate face apel la decizia privind arestarea preventiva pentru 30 de zile.Intre timp, victima acestuia a fost transferata cu un elicopter la Spitalul de copii "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti, echipat cu paturi pentru marii arsi.Purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, medicul Raluca Alexandru, a declarat duminica pentru News.ro ca starea fetei este una extrem de grava, iar sansele acesteia de supravietuire sunt minime."Este in stare extrem de grava: are arsuri pe 90% din suprafata corpului, sunt arsuri profunde. Are sanse minime de supravietuire" a declarat Raluca Alexandru.Barbatul in varsta de 45 de ani fusese condamnat in anul 1994 la inchisoare pe viata, pentru uciderea a cinci persoane, insa a fost eliberat in cursul anului trecut, dupa 25 de ani de detentie. Dupa liberare, el a mers in comuna Darvari din judetul Mehedinti, unde locuia in casa unui fost coleg de detentie.El revenise din Olanda si ar fi trebuit sa se afle in autoizolare.Barbatul si victima sa tineau legatura pe retelele de socializare, spun apropiatii fetei.In data de 11 iunie fata l-a reclamat pe barbat pentru viol, insa examenul medico-legat nu a confirmat faptul ca tanara ar fi suferit leziuni ca urmare a unei agresiuni sexuale, sustin surse judiciare. In urma reclamatiei, fata, care statea cu o bunica si cu fratele ei mai mic, a fost dusa intr-un centru de protectie sociala, de unde a fost scoasa de catre familie.