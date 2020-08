Manelistul Costel Biju ar putea fi cercetat pentru ultraj dupa ce a amenintat un politist. Sindicatul Europol a facut plangere la Parchet

Sindicatul Europol a anuntat ca a sesizat Parchetul privind infractiunea de ultraj

Incidentul s-a petrecut pe 27 iulie 2020. Prins ca nu purta corespunzator masca, intr-o benzinarie de langa Ploiesti, si amendat, manelistul Costel Biju a-nceput sa-l blesteme si sa-l ameninte, voalat, cu moartea pe politistul care l-a sanctionat.Imaginile au aparut, luni, 10 august, pe internet - prima oara, pe site-ul mediasud "Prin intermediul avocatului specializat in drept penal Busea Alin Daniel, organizatia noastra, la acest moment a sesizat unitatea de parchet competenta cu privire la savarsirea infractiunii de "ultraj", mai ales in conditiile in care exista deja un precedent in care un cetatean care l-a "blesmat" pe un agent constatator sa isi cumpere medicamente de banii cu care a fost amendat, a fost condamnat de instanta In cazul de fata, vorbim despre colegul nostru din cadrul Sectiei nr. 3 de Politie Blejoi care a mai avut situatii in care a amendat si alte "VIP-uri" ale societatii, respectiv pe consilierul unui parlamentar care flutura ostentativ legitimatia pentru a scapa de aplicarea sanctiunii si pe un alt manelist care a incercat sa-l mituiasca cu scopul a nu-l sanctiona pentru ca nu avea intocmita polita RCA pentru autoturismul pe care il conducea", a transmis Sindicatul Europol Reprezentantii politistilor mai amintesc si incidentul din Dambovita cu cei doi politisti care au fost atacati in timpul unei interventii."Si cum conducerea MAI se afla cu "ochii pe interlopi si raufacatori", in contextul legislatiei care nu sprijina in vreun fel autoritatea politistului, colegii nostrii din cadrul Sectiei nr. 1 Targoviste, judetul Dambovita, au fost aproape linsati de catre doi barbati care i-au atacat cu o coasa.In acest caz, colegii au intervenit la o sesizare a unor cetateni din comuna Vacaresti care au fost deranjati de comportamentul stupefiant al vecinilor care se aflau sub influenta alcoolului si agresau alte persoane. Imediat dupa ce au sosit la fata locului, cei doi colegi au incercat sa-i legitimeze pe cei doi barbati, insa fara rezultat intrucat au fost atacati cu o coasa, politistii fiind nevoiti sa faca uz de arma pentru a-i determina pe atacatori sa inceteze. In urma acestui atac unul din colegii nostri s-a ales antebratul taiat, iar celalalt cu degetele mainii drepte taiate, in prezent aflandu-se in stare grava la un spital din Bucuresti, unde medicii se lupta sa-i salveze functionalitatea degetelor". a mai scris Sindicatul Europol."Este regretabil ca in asemenea situatii, in care politistii sunt intimidati, amenintati sau chiar vatamati, institutia nu ofere nici macar minimul sprijin pentru politistii care sunt subiectii acestor fapte. Si in cazul colegului amenintat de manelist, cu toate ca fapta a fost savarsita in urma cu mai mult de doua saptamani, niciun sef nu a inteles, conform procedurilor, sa sesizeze unitatea de parchet in cazul acestui ultraj.Ne-am asumat noi acest rol, pentru ca stim ce inseamna sa fii singur, fara niciun ajutor, si fara a beneficia de asistenta juridica pentru eprezentarea in cadrul procedurii penale", a mai postat sindicatul pe site.Citeste si: