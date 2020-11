Manelistul Dani Mocanu, audiat de politisti in cazul leului abuzat. "Si-a rezervat dreptul de a nu spune nimic"

In fata anchetatorilor, Dani Mocanu si-a rezervat dreptul de a nu spune nimic, spun surse judiciare.Leul care a aparut intr-un videoclip de-al lui Dani Mocanu a fost descoperit la o menajerie din Dambovita. El a fost identificat dupa ranile de pe corp, aceleasi care se vedeau si in filmuletului manelistului. La actiune au participat reprezentanti ai ANSVSA, ai Garzii de Mediu si politisti de la IPJ Arges si IPJ Dambovita.Mai multe asociatii care militeaza pentru drepturile animalelor au sesizat autoritatile, astfel ca politistii l-au audiat pe cantaret.Dupa ce, in cursul acestei saptamani, s-au facut perchezitii la locuinta sa, manelistul a postat tot felul de mesaje pe pagina sa de Facebook , inlcusiv a reclamat faptul ca autoritatile il deranjeaza pe el, in loc sa se ocupe de alte probleme mai grave din Romania.Mai mult, Daniel Mocanu a cerut fanilor sa raporteze conturile de Facebook a celor care nu i-au sustinut ideile pe contul sau de socializare.Menajeria de unde a fost ridicat leul ranit avea aviz de functionare. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a postat pe Facebook o fotografie cu animalul, insotita de mesajul: "Nu voi tolera niciun fel de abuz , indiferent din partea cui vine! Legea trebuie respectata de TOTI!".Citeste si: