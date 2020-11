Manelistul Dani Mocanu se apara in cazul leului ranit: "Ala e un machiaj profesional, sa para cat mai feroce." ONG: "Este o cruzime dusa la extrem"

Anchetatorii au gasit leul dupa ce au verificat ca Dani Mocanu este prieten cu un barbat din Dambovita, care are o menajerie unde traiesc noua lei. Cel care semana cu animalul din videoclip a fost luat si dus la gradina zoologica din Targoviste, unde va fi examinat de un expert, potrivit Stirile Pro TV "Nu este dresat. Este doar ingrijit si crescut cu multa iubire, cum am crescut un catel.""Cati ani are?""Are doi ani jumatate. Este invatat cu oamenii, nu stie ce e aia sa fie agresiv."Iubitorii de animale sunt insa de alta parere: au vazut, in videoclip, ca leul este ranit la picior si se lasa tras de coada, ceea ce ar insemna ca era sedat."Este inadmisibil ceea ce s-a intamplat, este o cruzime dusa la extrem. De fapt, in spatele acestor imagini sta o tortura constanta a acestui animal, avand in vedere ca un leu nu poate sa se comporte ca un caine bland, plimbat in lesa prin camera."Interpretul a avut o explicatie pentru aceste acuzatii "Referitor la rana de pe picior, care spuneti voi, ala e un machiaj profesional, ca leul sa para cat mai feroce, da? Sa para cat mai periculos, ca asta e imaginea mea, da?"Potrivit legii, animalele salbatice pot fi detinute doar cu autorizatie de la Directia Sanitar Veterinara, pe o perioada determinata de timp, in vederea ingrijirii si recuperarii fizice. Politia a precizat ca cel care tinea leul intr-o gospodarie din satul Picior de Munte are o asemenea autorizatie, insa nu se stie deocamdata in ce conditii a fost eliberata.Politistii au deschis in acest caz un dosar penal pentru rele tratamente si cruzime impotriva animalelor.