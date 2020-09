Maramures: Politistii au gasit un autoturism Jaguar, cu volan pe dreapta, infipt intr-un copac si abandonat. Masina nu are numere de inmatriculare

Politistii au vazut masina duminica dimineata, cand treceau prin zona. Nu a existat nicun apel la 112 care sa anunte un accident . Oamenii legii s-au autosesizat si acum fac cercetari pentru identificarea soferului si eventual a altor persoane care au fost in masina cand aceasta a iesit de pe sosea.Cel mai probabil, soferul ar fi avut viteza, pentru ca a sarit din curba in afara partii carosabile. Nu sunt nici numerele de inmatriculare la fata locului, dar daca nu au fost victime omenesti soferul are la dispozitie 24 de ore pentru a raporta accidentul, scrie observatornews.ro. "In dimineata zilei de 13 septembrie, politistii Sectiei 7 Targu Lapus s-au sesizat despre faptul ca pe DN 18B, la km 33+100, pe raza com. Cernesti, in locul numit Pietris, pe directia de deplasare Cernesti-Tg Lapus, drum in rampa, s-a produs un accident de circulatie rutiera.In fapt, un autoturism a parasit partea carosabila si s-a rasturnat, iar la locul producerii accidentului nu se afla nicio persoana.Politistii au inceput verificarile privind autoturismul in cauza si vor continua cercetarile cu privire la circumstantele producerii accidentului, cu mentiunea ca in cazul accidentelor de circulatie ce au ca rezultat doar pagube materiale soferul are 24 de ore la dispozitie pentru a anunta evenimentul politiei," a anuntat IPJ Maramures.