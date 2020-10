Maratonul Bucuresti a fost anulat, dupa ce numarul de imbolnavire cu COVID-19 din Capitala este de de 2,28 la mia de locuitori

Aceasta decizie nu va afecta alergatorii inscrisi la cursele virtuale, care vor participa individual, in conditiile anuntate initial, in perioada 11 - 18 octombrie, pe traseul si in intervalul orar pe care il aleg, informeaza Bucharest RUNNING CLUB."In contextul in care numarul de cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in Bucuresti a atins cote alarmante, de 2,28 la mia de locuitori, va informam, cu regret, ca Maratonul Bucuresti trebuie sa fie anulat. Expertii in sanatate publica au alertat membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in privinta riscului real la care se expun atletii care vin la Bucuresti pentru a participa la Maraton, dar si asupra riscului pe care un eveniment de o asemenea amploare il ridica, inevitabil, la adresa sanatatii publicului. Regretam in mod deosebit ca aceasta decizie trebuie luata, mai ales cu atat de putin timp inainte de data anuntata pentru desfasurare. Totusi, consideram ca este o decizie imperios necesara, atunci cand este in joc sanatatea sportivilor invitati si a concetatenilor nostri.", se arata in scrisoarea primita de organizatori vineri seara din partea Ministerului Tineretului si Sportului.In 11 octombrie, urmau sa ia startul din Piata Constitutiei 250 de alergatori profesionisti, in incercarea de a se califica pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Alergatorii inregistrati la competitiile virtuale, insa, vor participa in conditiile anuntate initial, urmand sa alerge la cursele pentru care s-au inscris, in perioada 11-18 octombrie, pe traseul si in intervalul orar pe care il doresc."Noi, echipa Bucharest RUNNING CLUB, impreuna cu partenerii evenimentului, am facut tot ceea ce a fost posibil, pentru ca evenimentul fizic sa se desfasoare in conditii de deplina de siguranta pentru alergatorii profesionisti. Speram ca acele calitati, specifice alergatorului de maraton - determinarea, anduranta, planificarea - sa ii ajute pe cei care se pregatisera sa concureze in 11 octombrie, sa depaseasca acest moment. Este un moment dificil, cu atat mai mult cu cat alergatorii se afla chiar acum in Bucuresti, unii dintre ei veniti de pe alte continente", a declarat Valeria van Groningen, Presedinte, Bucharest RUNNING CLUB.