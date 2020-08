Ministrul de Interne trimite Corpul de Control la Politia Capitalei, dupa ce seful serviciului anti-clanuri s-a plans de presiuni in anchete

Declaratiile comisarului

"Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public dupa difuzarea la un post de televiziune a unui interviu cu seful Serviciului Grupari Infractionale Violente din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, ministrul afacerilor interne , Ion Marcel Vela, a dispus Corpului de Control efectuarea de indata a unui control la Politia Capitalei pentru a verifica veridicitatea datelor prezentate si pentru a dispune, in cel mai scurt timp, masurile legale care se impun", a transmis Ministerul de Interne intr-un comunicat de presa.De asemenea, conducerea Ministerului Afacerilor Interne si-a asumat in mod public ca principale obiective in perioada urmatoare destructurarea gruparilor infractionale si tragerea la raspundere penala a membrilor acestora."Totodata, precizam ca NU vor fi tolerate niciun fel de abateri sau imixtiuni in activitatea structurilor MAI implicate in combaterea criminalitatii organizate", a mai transmis MAI.Joi, 13 august 2020, comisarul-sef Andrei Marius, seful Serviciului Grupuri Infractionale Violente, afirma, intr-un interviu pentru Digi24, ca ofiterilor din serviciul condus de el le-a fost interzisa colaborarea cu procurorii DIICOT , iar aceasta sincopa ar fi dus la haosul prezent astazi pe strazi, acuza politistul, in prima iesire publica in cei 20 de ani de cariera."Intrucat am inteles sa continuam aceste activitati cu toate unitatile de parchet, din interior s-au declansat anumite presiuni, cercetari prealabile, analize de climat organizational, controale inopinate din partea conducerii, aspecte care au ingreunat activitatea. Mai mult decat atat, o treime din cadrul colectivului a parasit structura, cautand alte locuri de munca," declara comisarul.De asemenea, cu o zi in urma, o scrisoare transmisa de politistii din aceasta structura a ajuns in redactiile presei centrale.