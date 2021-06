Marfuri contrafacute in valoare de un milion de euro au fost descoperite intr-un automarfar sosit din Turcia VIDEO

La Punctul de Trecere a Frontierei de la Negru Voda, autoritatile vamale au verificat, pe pe sensul de intrare in tara, un autocamion inmatriculat in Romania , care transporta textile din Turcia, potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta.La volanul automarfarului se afla un cetatean roman, in varsta de 50 ani."Deoarece existau suspiciuni ca marfa transportata este contrafacuta, automarfarul a fost condus la rampa de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Agigea, pentru efectuarea unui control amanuntit, impreuna cu lucratorii vamali. Astfel, echipa comuna a descoperit 13.289 de articole vestimentare care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute", se arata in comunicatul Garzii de Coasta.Sursa citata mentioneaza ca produsele, in valoare de aproximativ un milion de euro, daca ar fi fost comercializate ca bunuri de marca, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.In cauza politistii de frontiera fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata.