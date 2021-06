Controversatii directori de la "Doi si-un sfert". Marile scandaluri in care a fost tarat serviciul secret al Ministerului de Interne

Cine este colonelul Tiberiu Tudorache, seful numit la DIPI de Marcel Vela

Colonelul Tiberiu Silviu Dumitrache, aflat in prezent in postul de director al DIPI, nu face exceptie.DIPI este o alta structura de elita, serviciu-cheie din MAI, a carui conducere a fost "desemnata" si nu obtinuta prin concurs. De pe site-ul institutiei aflam ca generalul de Brigada Tiberiu Tudorache a fost "imputernicit si ulterior desemnat sa exercite functia de director general al Directiei Generale de Protectie Interna a MAI".De altfel, in ultimii 30 de ani, cadrele temutului serviciu secret "Doi si-un sfert" au fost suspectate ca se ocupau de filarea liderilor politici inca de la infiintare, ba chiar au filmat vizita Regelui Mihai, in 1994.La numirea sa in functie a fost luata in considerare, probabil, vechimea de 14 ani in activitatea de informatii si contrainformatii.Tiberiu Silviu Tudorache a fost implicat intr-un urias scandal de coruptie in toamna anului 2016. Atunci au fost pusi sub acuzare de catre Directia Nationala Anticoruptie nu mai putin de 24 de ofiteri.Printre ei se aflau Rares Vaduva, Gheorghe Nicolae, Gelu Marin Oltean, Nelu Zarnica, si Ioan Dorin Popa. Conform procurorilor, acestia se lafaiau pe banii alocati informatorilor DGPI. In acelasi dosar au fost pusi sub acuzare si ministrii de Interne Gabriel Oprea si Petre Toba , care si-au dat demisia unul dupa altul. Pe langa sutele de mii de lei cheltuite fictiv pe informatori si echipamente la "Doi si-un sfert", dosarul a amorsat bomba achizitiei ilegale a unei limuzine Audi de aproape 100.000 de euro pentru Oprea, scrie Newsweek.ro In 20 ianuarie 2020, MAI a facut anuntul cu privire la noua conducere. Conform unui comunicat de presa, Marcel Vela inceta imputernicirea colonelului Petru - Razvan Magura si il numea pe Tiberiu Tudorache. Este acelasi personaj despre care se spune ca ar fi un apropiat al fostului deputat PSD Sebastian Ghita si ginerele sindicalistului Liviu Luca. Numirea a avut loc in anul in care aveau loc alegeri parlamentare si locale.Colonelul Tudorache a fost urmarit penal si pus sub invinuire in dosarul DIPI 2, caz in care fostul ministru de Interne, Petre Toba, a fost acuzat de favorizarea faptuitorului. Este vorba despre deturnarea fondurilor operative ale DIPI.Petru Razvan Magura il inlocuise din functie, in 2019, pe Mihai Cristian Marculescu. Despre Magura se stiu putine lucruri in cadrul MAI, numele acestuia fiind pomenit, in 2007, in cadrul unei cauze de la Curtea de Apel Bucuresti, cand 468 de ofiteri DGIPI au dat in judecata ministerul pentru plata primelor de vacanta, conform RadioEuropa Libera Generalul de brigada Cristian Marculescu a fost numit in functie in iulie 2017, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose . El a mai fost sef DGPI in 2016.Decizia de schimbare a sefului DGPI venise la cateva zile dupa ce, premierul Viorica Dancila l-a numit in functia de sef al Politiei Romane pe chestorul Liviu Vasilescu , fost sef al Directiei de Operatiuni Speciale (DOS).Cel mai longeviv sef din serviciile secrete a fost chestorul Virgil Ardelean, alias "Vulpea", seful DGIPI (fosta "Doi si un sfert" - UM 0215). A fost sef al Politiei Cluj, unde a anchetat celebrul joc piramidal "Caritas", iar, ulterior, a fost adus la carma Politiei Capitalei, in anul 1997. A fost avansat la gradul de general pe 27 noiembrie 1997, iar anul urmator a fost numit in functia de sef serviciului secret al MAI.A demisionat din aceasta functie la data de 20 iulie 2006 in urma scandalului declansat de disparitia sirianului Omar Hayssam , acuzat de terorism. Totusi, a fost mentinut in functie pana in aprilie 2007. Atunci ministrul Cristian David l-a propus pe Petre Albu, fostul sef al Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Coruptiei, in mandatul lui Emil Constantinescu . S-a pensionat in anul 2010, prin decret semnat de fostul presedinte Traian Basescu Dacian Ciolos a recunoscut in urma cu mai multi ani ca este nepotul celebrului sef al DIPI, conform b1.ro Ultima iesire publica a chestorului Ardelean a avut loc, de partea ministrului Blaga, la schimbarea din functie a lui Marian Santion fostul sef al Directiei Generale Anticoruptie din Interne, cand acesta vorbea despre presiunile de tot felul din sistem.Aflat in fruntea serviciului de informatii al MAI, in perioada 24 aprilie 2012 - 28 iulie 2014, Gelu Oltean a fost arestat, in 2019, intr-un dosar rasunator, privind drogurile. Acesta, iubita lui, Vanessa Youness si un cetatean britanic au fost cercetati pentru ca ar fi oferit droguri mai multor persoane intr-un centru de relaxare Potrivit procurorilor DIICOT , Gelu Oltean si iubita acestuia, Vanessa Youness, initiasera o afacere de turism religios-medical, in care foloseau o bautura traditionala a triburilor amerindiene, ce are ca baza DMT - dimethyltryptamine - drog halucinogen de mare risc din familia triptaminelor.Participantii plateau 550 de euro de persoana daca acceptau sa fie cazati in camere pentru doua persoane, sau 1.100 de euro de persoana, daca doreau sa stea singuri. La ultimul eveniment organizat, in timpul caruia au intervenit procurorii DIICOT, au fost prezente 38 de persoane . Deci profitul in cazul acestei afaceri era unul consistent.La sfarsitul anului 2018, Gelu Oltean a fost la un pas sa fie trimis in judecata pentru delapidarea fondurilor operative ale DIPI. Ancheta in cazul sau si al altor ofiteri DIPI a fost coordonata de fostul procuror DNA , Florentina Mirica, care l-a trimis in judecata intr-un dosar similar pe fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, privind cheltuirea fondurilor operative destinate descoperirii faptelor de coruptie ale DIPI pentru limuzina si jacuzzi.Rechizitoriul a fost infirmat de procurorul-sef Danut Volintiru.Potrivit rechizitoriului, Oltean, in calitate de sef la DIPI, ar fi deturnat banii din fondurile operative catre alte achizitii. De exemplu, DIPI a achizitionat o canapea in valoare de 3.620 de lei, pentru spatiul de odihna din biroul sefului serviciului secret.Gelu Oltean s-a pensionat din MAI, in martie 2017, in timpul anchetei DNA. Potrivit anchetei DIICOT, el are "o relatie consimtita" cu Vanessa Youness si locuiesc impreuna de mai multi ani.Au mai condus DIPI Ilie Cornel Serban, Gelu Drajneanu, Stefan Zaharia Pop, Gheorghe Cristian Latcau, Gheorghe Nicolae, Rares Vaduva si Mihai Marculescu.UM 0215, serviciu de protectie a cadrelor din Ministerul de Interne, a fost infiintat la 1 februarie 1990 la initiativa lui Gelu Voican Voiculescu. Initial se numea Directia Speciala de Informatii (SIPI) si era subordonata direct ministrului de Interne.In mai 1998, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii ( CSAT ) a decis desfiintarea UM 0215 pe motiv ca aceasta unitate a preluat in randurile ei foste cadre din politia politica de dinainte de decembrie 1989 si ca acest serviciu si-a depasit atributiile prevazute prin lege, scrie wikipedia Activitatea U.M. 0215 a fost catalogata de catre membrii CSAT drept o forma mascata de politie politica, evocandu-se cateva cazuri semnalate de presa. Intre 1990 si 1996 presa a acuzat U.M. 0215 de nenumarate actiuni diversioniste, de implicare in actiuni impotriva opozitiei. "Doi si-un sfert", cum mai era denumita unitatea, a colaborat substantial cu minerii in iunie 1990, cand a fost conceputa operatiunea de "curatare" a marii manifestari din Piata Universitatii. La momentul desfiintarii, UM 0215 avea 1.300 de angajati.Din UM 0215 s-au nascut atunci doua unitati: Serviciul de Protectie al Ministerului de Interne, condus de general Virgil Ardelean, si Directia Generala de Investigatie a Criminalitatii din IGP, condusa de colonel Constantin Dirna.Conform descrierii de pe site-ul institutiei , Directia Generala de Protectie Interna este structura specializata cu atributii in domeniul securitatii nationale, in subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridica, care desfasoara activitati de identificare, contracarare si inlaturare a amenintarilor, vulnerabilitatilor si factorilor de risc la adresa informatiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional si capacitatii operationale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum si a celor care pot duce la tulburarea grava a ordinii publice.