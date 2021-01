Cine este Bebino, seful Clanului Sportivilor care a dat petrecere cu artificii in timpul arestului la domiciliu. Reactia invitatilor cand a ajuns Politia

Dosar penal pentru artificii

Cine este Bebino, interlopul care in urma cu un an a ajuns in pijamale in fata magistratilor

Conflict cu Mircea Nebunu

Marius Alecu isi serba ziua de nastere, la locuinta sa din localitatea Frumusani, judetul Calarasi, unde se afla in arest la domiciliu. Si-a invitat mai multi prieteni, iar la un moment dat au inceput sa lanseze artificii.Cand au inteles ca vine politia, multi au fugit de la petrecere."La momentul sosirii echipajelor de politie , au fost identificate 17 persoane.De asemenea, ulterior, au mai fost identificate inca 12 persoane care au participat la eveniment anterior interventiei", a transmis politia intr-un comunicat de presa.La lasarea intunericului, Bebino a organizat un foc de artificii, iar "pirotehnistul" era chiar el. Astfel ca s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunii de "orice operatiuni cu articole pirotehnice fara drept".Era vorba despre artificii din categoria F3, adica articole pirotehnice de divertisment care prezinta un risc mediu, care sunt destinate utilizarii in exterior in spatii deschise vaste si al caror nivel de zgomot nu este daunator sanatatii umane. Insa acestea pot fi folosite exclusiv de catre pirotehnicieni.Politia a mai precizat ca in total au fost aplicate 22 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 55.000 de lei.Insa cercetarile nu s-au oprit aici si este posibil ca in zilele urmatoare sa apara si alte amenzi.Marius Alecu, zis Bebino, este unul dintre liderii "Clanului Sportivilor" din Bucuresti. In urma cu un an, el a fost arestat pentru un conflict avut cu un alt interlop, din "Clanul Tiganinor" in cartierul Tei Boboc, pe anumite teritorii de influenta.Bebino a contestat decizia, iar magistratii au decis ca acesta sa fie plasat in arest la domiciliu, fapt care a starnit ingrijorare in lumea interlopa, in acel moment.Scandalul a avut loc pe 9 ianuarie 2020."La data de 9 ianuarie,in jurul orei 22:00, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata prin apel la 112 cu privire la faptul ca la doua unitati spitalicesti din Bucuresti s-au prezentat doi barbati raniti , cel mai probabil ca urmare a unei altercatii", a transmis la acea data, Politia Capitalei.In timpul scandalului, din Tei Boboc, rivalul lui Bebino, Cezar Petcu, l-a atacat pe acesta cu sabia. Scandalul a izbucnit dupa ce Marius Alecu i-ar fi cerut o suma de bani lui Cezar Petcu, zis Joe, care a fost de acord sa-i achite o parte din bani.Insa Joe, nepotul antrenorului de box Napoleon Gheorghe, de la Dinamo , nu a venit singur la inatlnire ci insotit de citiva prieteni, iar cand a sosit Marius Alecu a inceput bataia si s-au folosit arme albe.Marius Alecu l-a atacat pe Joe, si si-a pierdut un deget. O a doua lovitura cu sabia a primit-o in spate. Ambele victime au ajuns de urgenta la Spitalul Sf. Pantelimon. Dupa ce a fost externat, Bebino a fost retinut.In luna mai 2020, Bebino i-a declarat razboi lui Mircea Nebunu. Se pare ca Marius Alecu a fost deranjat de faptul ca Mircea Nebunu umbla cu un anume Chioru, cel care i-a fost prieten bun lui King Kong din Berceni si care, culmea, l-ar fi insotit in Tei Boboc, in noaptea in care a fost injunghiat.La momentul respectiv, speriat de cele intamplate, acest Chioru a fugit de la fata locului si l-a lasat balta pe Bebino, plin de sange si cu rani destul de urate. Bebino l-ar fi sunat pe Mircea Nebunu in Spania si i-ar fi spus ca este deranjat de faptul ca umbla cu individul care i-a fost prieten, scrie presa mondena Iritat de cele auzite, Mircea Nebunu i-a replicat lui Bebino ca nu este treaba lui cu cine umbla el, motiv pentru care King Kong s-a infuriat si l-a amenintat.Catalin Chioru conducea o grupare din care facea perte si fostul rugbyst Robert Badea, fost politist antidrogSe pare ca Bembino, liderul Clanului Sportivilor, aproape a fost omorat in bataie de catre Joe, iar acest fapt s-a intamplat in urma instigarii lui Marian Cristian Bejan, cu concursul politistului Badea Robert, la comanda liderului gruparii.Citeste si: