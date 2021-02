VIDEO Marturia cutremuratoare a unui politist, in sedinta Consiliului Local Sector 1: "Ma tem pentru viata mea. O colega a fost amenintata ca i se va rapi copilul"

Armand: "A sosit timpul adevarului"

"Ma tem pentru viata mea"

Marian Gheorghe a mai aratat consilierilor ca in urma imaginilor prezentate in spatiul public, potrivit carora a mai multi politisti locali il certau pe un coleg ca nu primeste spaga, a fost sesizata DNA . El a precizat ca persoanele care ar fi facut inregistrarea ar fi fost amenintate."Lucrurile sunt reprobabile, sunt foarte grave, le dezavuez cu cea mai mare hotarare. Posibilitatile noastre de a actiona sunt limitate la a sesiza organele de urmarire penala. Una dintre persoanele amenintate a venit aici sa va spuna cateva cuvinte, sa va spuna ce s-a intamplat la unul dintre sediile noastre.Este interesant sa-l auziti, are curajul raspunderii," afirma directorul general Marian Gheorghe. Oficialul a explicat ca marturia este facuta in baza Legii avertizorilor de integritate.La randul sau, Clotilde Armand a aratat ca acestea sunt exemple de abuzuri si infractiuni , comise de politisti corupti din cadrul Politiei Locale sector 1. "Se intampla acum, in cadrul institutiei. Amenintari cu moartea, mita, constructii ilegale si alte infractiuni.Toate acestea au fost girate de conducere si de vechea administratie. A sosit timpul adevarului, a sosit timpul curateniei," declara primarul.Politistul local Daniel Moisin a declarat ca lucreaza la sectia din cartierul Pajura, iar in cursul zilei de miercuri, in urma cu cateva ore, a fost amenintat de colegi: "Lucrurile astea s-au mai intamplat.""Ma tem pentru viata mea, ma tem pentru acele amenintari. Mai exista persoane, chiar o doamna colega a noastra, care a fost amenintata ca i se va duce copilul in padure. Alta persoana a fost amenintata cu bagarea in portbagajul masinii. Aceste lucruri am venit sa vi le spun.M-am gandit foarte mult, pentru ca sunt un functionar public, un simplu agent de teren. Lucrurile acestea pot avea si repercursiuni foarte mari in viitor. Dar ar trebui ca dumneavostra sa cunoasteti, lucrurile astea se intampla...Vom face plangeri penale, vom merge la organele abilitate. Dar am crezut ca este datoria mea sa anunt conducerea Politiei Locale," conchide politistul local.Politistul local Daniel Moisin a spus ca aceste lucruri se stiu in cadrul Politiei Locale Sector 1 si a vorbit de musamalizari ale unor astfel de cazuri.In final, propunerea de reorganizare a Politiei Locale Sector 1 nu a trecut, dupa ce consilierii PSD si PNL au votat impotriva sau s-au abtinut de la vot. "Pentru PNL PSD nu exista mafia din politia locala, nu exista problema inceperii scolilor, problema spitalelor sau alte urgente . Exista o singura problema: sa platim niste facturi ilegale catre firma de salubrizare adusa de ei in primarie", scrie Clotilde Armand, pe Facebook.