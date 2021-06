Actiune ca-n filme a mascatilor in Prahova: un barbat care ameninta ca-si arunca casa in aer a fost arestat VIDEO

Barbatul a fost imobilizat de politisti si luptatori SAS Prahova.La acest moment, persoana in cauza se afla in custodia Politiei.Fata de acesta vor fi dispuse masurile legale, barbatul nefiind la prima fapta de acest gen.Reamintim ca, in luna ianuarie a anului curent, barbatul a sesizat Politia cu privire la faptul ca isi va incendia autoturismul, la fata locului actionand politistii.Doar in cursul anului 2021, persoana in cauza a efectuat aproximativ 20 de apeluri prin SNUAU 112, invocand diferite motive nefondate, fapt pentru care a fost sanctionat contraventional.