Cum au navalit mascatii peste trei adolescente goale care faceau videochat. Imaginile au fost inregistrate in direct de un client VIDEO

Tinere minore erau obligate de un proxenet de 21 de ani din Iasi, sa practice videochat, in conditii umilitoare.Politistii au intervenit in forta si au intrat in camera unde celel trei tinere faceau videochat. Interventia a fost surprinsa de un client care era in direct la momentul respectiv, potrivit Ziarului de Iasi. Potrivit anchetei, unele fete dintre cele surprinse in timpul "actiunii" sunt minore , iar doua dintre acestea au fost retinute pentru 24 de ore."La data de 01.04.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, in varsta de 44 de ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori.In cauza s-a retinut faptul ca, in perioada 2019 - februarie 2020, inculpatul a recrutat doua minore, in varsta de 14 ani, respectiv 15 ani, si, profitand de starea de vadita vulnerabilitate a acestora, le-a constrans sa practice prostitutia in folosul sau, in diferite apartamente inchiriate in regim hotelier, pe raza municipiul Iasi.Cu ocazia cercetarilor efectuate, s-a constat faptul ca inculpatul se ocupa de postarea de anunturi pe diferite site-uri de profil, in vederea atragerii de clienti, inchiria diferite apartamente, in regim hotelier, si ocazional, transporta victimele la imobilele clientilor pentru a intretine raporturi sexuale contra cost.Banii obtinuti din practicarea prostitutiei erau insusiti in totalitate de catre inculpat.La data de 01.04.2021, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au efectuat un numar de 2 perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate mai multe telefoane mobile.In cursul zilei de astazi, inculpatul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Iasi. In cadrul audierilor, persoanele vatamate au beneficiat consiliere psihologica, precum si de toate drepturile si masurile de protectie prevazute de Codul de Procedura Penala. Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie", se arata in comunicatul DIICOT.