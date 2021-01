Masina carbonizata, cu o persoana care a ars in interior, a fost gasita de politisti pe o strada din Timis

Oamenii legii au fost sesizati, duminica, in jurul orei 9.00, prin apel 112, ca pe strada Bucegi, din localitatea Chisoda, se afla o masina carbonizata cu posibile urme de cadavru in ea."De urgenta s-au deplasat la fata locului politistii Sectiei 1 Rurale, criminalisti din cadrul I.P.J Timis si politistii Serviciului de Investigatii Criminale care au inceput o ancheta ", transmit reprezentantii Politiei Timis.Autoturismul este un Renault Megane si se afla la aproximativ 200 de metri de cea mai apropiata locuinta si departe de drumul principal.Politistii au inceput cercetarile pentru a afla daca trupul carbonizat este al unui barbat sau al unei femei si in ce conditii a murit persoana respectiva.Urmeaza sa se stabileasca exact ce s-a petrecut cu autoturismul.CITESTE SI: