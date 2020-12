Masina de 200.000 de euro, cautata in Germania, gasita la Constanta

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, pe data de 27 decembrie, politistii de frontiera au desfasurat, in baza unor informatii, o actiune pe linia prevenirii si combaterii traficului international cu autoturisme furate.Astfel, a fost depistat in municipiul Constanta, un autoturism de lux, inmatriculat in Romania, despre care existau informatii ca se afla in atentia autoritatilor."In urma verificarilor specifice, s-a constatat ca vehiculul figureaza ca bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile din Germania. Autovehiculul apartinea unui cetatean roman, in varsta de 38 de ani, domiciliat pe raza judetului Tulcea, care a declarat ca l-a achizitionat fara a cunoaste faptul ca ar fi furat", arata comunicatul Garzii de Coasta.Sursa citata mentioneaza ca la fata locului a fost prezent si un echipaj al Politiei Locale, care a aplicat o sanctiune contraventionala pentru parcare neregulamentara.Autoturismul, in valoare de aproximativ 1.000.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul Garzii de Coasta. Politistii de frontiera fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire.CITESTE SI: