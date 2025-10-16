Masina de politie, parcata pe locul rezervat handicapatilor (Video)

Miercuri, 06 Iunie 2012, ora 22:35
2042 citiri
Masina de politie, parcata pe locul rezervat handicapatilor (Video)
Foto: Youtube

Doi politisti din Focsani au ales sa parcheze chiar pe locul destinat persoanelor cu handicap. Interpelati de un tanar cu handicap locomotor, politistii au fost la un pas sa-l loveasca cu masina.

Un tanar cu handicap locomotor din Focsani, Stefan Soare, nu a putut sa parcheze pe locul special amenajat pentru ca era ocupat de o masina de politie. El i-a filmat pe cei doi politisti in timp ce reveneau la masina si i-a intrebat de ce au ales sa stationeze tocmai acolo. Oamenii legii nu i-au raspuns, ba chiar, la plecare, au trecut amenintator cu automobilul pe langa el.

"Nu ma asteptam sa fie masina politiei parcata tocmai pe locul rezervat persoanelor cu handicap. I-am asteptat pe oamenii legii si voiam sa aflu de la ei daca au parcat acolo pentru ca aveau treaba, pentru ca se intampla si din astea, dar m-au ignorat complet. Mai mult, au fost aproape sa dea peste mine cu masina", a spus Stefan Soare, citat de Adevarul.

Intrebat de jurnalisti despre aceasta situatie, purtatorul de cuvant al Politiei Focsani, Bogdan Toader, a declarat ce cei doi politisti se aflau in misiune.

"Era o patrula mixta. Politistii se aflau in misiune si au aplanat un conflict in zona pietei", a sustinut Toader. Cu toate acestea, imaginile sunt clare: politistii veneau de la cumparaturi, unul dintre ei avand in mana un pachet cu fursecuri.

O.A.

