Masina de politie, parcata pe locul rezervat handicapatilor (Video)

Doi politisti din Focsani au ales sa parcheze chiar pe locul destinat persoanelor cu handicap. Interpelati de un tanar cu handicap locomotor, politistii au fost la un pas sa-l loveasca cu masina.

Un tanar cu handicap locomotor din Focsani, Stefan Soare, nu a putut sa parcheze pe locul special amenajat pentru ca era ocupat de o masina de politie. El i-a filmat pe cei doi politisti in timp ce reveneau la masina si i-a intrebat de ce au ales sa stationeze tocmai acolo. Oamenii legii nu i-au raspuns, ba chiar, la plecare, au trecut amenintator cu automobilul pe langa el.

"Nu ma asteptam sa fie masina politiei parcata tocmai pe locul rezervat persoanelor cu handicap. I-am asteptat pe oamenii legii si voiam sa aflu de la ei daca au parcat acolo pentru ca aveau treaba, pentru ca se intampla si din astea, dar m-au ignorat complet. Mai mult, au fost aproape sa dea peste mine cu masina", a spus Stefan Soare, citat de Adevarul.

Intrebat de jurnalisti despre aceasta situatie, purtatorul de cuvant al Politiei Focsani, Bogdan Toader, a declarat ce cei doi politisti se aflau in misiune.

"Era o patrula mixta. Politistii se aflau in misiune si au aplanat un conflict in zona pietei", a sustinut Toader. Cu toate acestea, imaginile sunt clare: politistii veneau de la cumparaturi, unul dintre ei avand in mana un pachet cu fursecuri.

