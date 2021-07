Atac in stil mafiot, in Timis. Masina unui kickboxer, incendiata in fata unei pensiuni VIDEO

Conform informatiilor Pressalert.ro , masina distrusa apartine unui luptator de kickbox din Timisoara, Alin Vacareanu, care nu a putut fi contactat pana la redactarea acestei stiri.Incidentul a avut loc in dimineata zilei de sambata, in jurul orei 04.00, la o masina parcata in fata unei pensiuni de pe strada Tineretului din Giarmata. Persoanele aflate in locuinta participasera la o petrecere de botez si dormeau in momentul producerii nenorocirii.Mai multe echipaje de pompieri , dar si de politie , au fost directionate la fata locului. Salvatorii au reusit sa lichideze flacarile inainte ca acestea sa se extinda la cladire sau la alte autoturisme din apropiere. Politistii timiseni au deschis acum o ancheta si iau in considerare varianta unei actiuni intentionate."In cursul acestei dimineti, in jurul orei 04:20, politisti Sectiei 1 Politie Rurala Timisoara, au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea Giarmata, ar fi izbucnit un incendiu la un autoturism parcat. Politisti s-au deplasat de urgenta la fata locului, constatand faptul ca cele sesizate se confirma. De asemenea, a fost prezent si un detasament de pompieri care a reusit stingerea incendiului. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere in care se fac cercetari in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor producerii evenimentului", transmit reprezentantii IPJ Timis.In urma cu mai bine de o luna, un atac in stil mafiot a avut loca la Arad. Un om de afaceri a murit intr-un atentat cu bomba asupra masinii sale.