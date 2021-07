"Carabinieri" de Olt. Un barbat de 48 de ani are dosar penal dupa ce si-a inscriptionat masina dupa modelul politiei italiene

Barbatul a fost prins, sambata, de politisti, dupa ce autoturismul sau, cu numere de Germania, a fost fotografiat parcat pe un trotuar, in fata unei case din orasul Draganesti-Olt, scrie Reporter 24 Masina avea aplicate autocolante cu inscriptia "Carabinieri" si "112" pe partile laterale, capota motor si capota portbagaj."Politistii din cadrul Politiei orasului Draganesti-Olt au depistat in trafic un barbat, de 48 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism avand aplicate autocolante cu inscriptia "Carabinieri" si "112" pe partile laterale, capota motor si capota portbagaj. Avand in vedere ca inscriptiile identificate pe autoturism prezinta elemente similare cu inscriptiile unei autoritati publice din Italia, politistii s-au sesizat din oficiu si au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de uzurparea de calitati oficiale, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie propuse masurile legale", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Cristian Grigorescu.Imaginile au fost ulterior distribuite pe Facebook Deoarece inscriptiile de pe autoturism prezinta elemente similare cu inscriptiile unei autoritati publice din Italia, politistii s-au sesizat din oficiu si au intocmit un dosar penal, potrivit Digi 24 Barbatul este acum cercetat pentru savarsirea infractiunii de uzurparea de calitati oficiale, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie propuse masurile legale.