Masina unui politist de frontiera a fost incendiata chiar in curtea sa

Ziare.

com

Politistul Cristian Bosta locuieste la cateva sute de metri de sediul Politiei de Frontiera, iar specialistii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava (ISU) au stabilit deja ca focul a fost pus intentionat, arata Banatul Azi. Anul trecut, politistul a primit emblema de onoare a MAI pentru activitatea desfasurata pe linia combaterii contrabandei.In perioada iunie 2018 - iunie 2019, el a participat la constatarea a 24 de fapte penale, din care 18 de contrabanda, fiind ridicate in vederea confiscarii 185.360 de pachete cu tigari provenite din activitati de contrabanda, in valoare de aproape 2,2 milione lei si 11 autoturisme in valoare de 100.000 de lei.