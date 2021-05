Soferii care conduc masini si motociclete cu tobe neomologate, care produc zgomot in exces, amendati de politistii din Bucuresti

Potrivit unul comicat al Politiei Romane, "in data de 21 mai a.c. un barbat in varsta de 34 de ani, a condus un autovehicul in zona Piata Constitutiei, iar in urma controlului efectuat de politistii rutieri in colaborare cu inspectorii RAR s-a constatat faptul ca autovehiculul prezinta modificari neomologate, care nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului si anume are montat un motor cu capacitate ciclindrica mai mare decat cea mentionata in certificatul de inmatriculare, prezinta modificari la toba finala a sistemului de evacuare a noxelor, poluand fonic, anvelopele au alte dimensiuni decat cele prevazute in cartea de identitate a autovehiculului si sunt uzate peste limita legala admisa, parbrizul este fisurat si are montate lumini de alta culoare.Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional, totodata fiind dispusa si retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare".De asemenea, "in data de 21 mai a.c., un barbat in varsta de 35 de ani, a condus o motocicleta in zona Piata Constitutiei, iar in urma controlului efectuat de catre politistii rutieri in colaborare cu inspectorii din cadrul RAR, s-a constatat faptul ca motocicleta are montata la sistemul de evacuare a noxelor o toba finala ce nu este omologata pentru circulatia pe drumurile publice, producand zgomot excesiv, lipseste lampa de iluminare a numarului de inmatriculare, placuta cu numarul dr inmatriculare este fixata necorespunzator si are alta culoare decat cea mentionata in cartea de identitate a vehiculului. De asemenea are inspectia tehnica expirata.Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional , totodata fiind dispusa si retinerea certificatului de inmatriculare si a placutei cu numarul de inmatriculare",Acest tip de actiuni vor continua si in perioada urmatoare in vederea impunerii respectarii normelor legale care reglementeaza circulatia vehiculelor pe drumurile publice, respectiv pentru sanctionarea persoanelor ce conduc autovehicule care nu corespund normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.