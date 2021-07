Polițiștii se plâng că nici măcar mașinile noi de patrulare n-au airbaguri funcționale. Cazul Duster-ului puternic avariat într-un accident

"Cu toate că impactul a fost puternic, airbag-urile celor două „autospeciale” nu s-au declanşat. Colegii noştri au fost expuşi astfel riscului de vătămare”, reclamă Sindicatul Europol, într-o postare pe Facebook , cerând conducerii Poliţiei Române să sesizeze producătorul.”Autospeciale de poliție noi, cu airbag-uri nefuncționale. Am tot prezentat situații în care polițiștii, nu numai că nu beneficiază de protecție suplimentară pentru autoturismele de serviciu, însă şi elementele de siguranţă standard existente dau rateuri.După ce am prezentat situaţia de la IPJ Neamţ, unde un Duster a fost implicat într-o coliziune puternică şi nu i s-au deschis airbag-urile, de data aceasta vorbim despre două autoturisme din cadrul IPJ Mureş, un Duster şi un Logan, care s-au aflat în aceeași situație. Dusterul din imagine are puțin peste 2000 km la bord”, a transmis, joi, 15 iulie, Sindicatul Europol. Sindicaliștii susțin că, deşi impactul a fost puternic, airbag-urile celor două „autospeciale” nu s-au declanșat.”Colegii noștri au fost expuşi astfel riscului de vătămare. Am cerut în acest sens explicații conducerii Poliției Române , apreciind că este necesar să fie sesizat producătorul şi să fie efectuate verificări suplimentare pe zona de siguranţă a acestor autoturisme”, au mai declarant sindicaliștii.Aceștia reiterează ideea că ”denumirea de autospecială este un termen care nu are de-a face cu realitatea”.”Singurele elemente „speciale” ale acestor autoturisme folosite de poliţişti în condiţii extreme, în funcţie de misiune, sunt reprezentate de colantul cu albastru/verde reflectorizant şi rampa cu luminile de culoare albastră/roşie”, au mai precizat sindicaliştii.Sindicatul Europol a reclamat, miercuri, că, în timpul unui accident rutier, airbag-urile unei maşini de poliţie ”au uitat” să se deschidă, iar autospeciala a fost făcută ”evantai”.”Verificările tehnice ale autospecialelor de poliţie lipsesc cu desăvârşire”, afirmă sindicaliştii.