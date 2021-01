BREAKING Decizie definitiva a Inaltei Curti: Mastile de protectie sunt obligatorii in spatiile deschise din judetul Constanta

Practic, Inalta Curte a admis contestatia formulata de autoritatile sanitare si a desfiintat decizia prin care Curtea de Apel Bucuresti a anulat partial ordinul Departamentului pentru Situatii de Urgenta."Admite recursul declarat de paratul Departamentul pentru Situatii de Urgenta impotriva sentintei nr. 1454 din data de 23 decembrie 2020 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.Caseaza in parte sentinta recurata cu privire la cererea completatoare formulata de reclamanta Ion Minodora si, rejudecand: Admite exceptia lipsei de interes a cererii completatoare, invocata din oficiu.Respinge actiunea in anulare a prevederilor art. 4 pct. 15 din Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 4660427/17.12.2020, ca fiind lipsita de interes. Mentine restul dispozitiilor sentintei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi 05 ianuarie 2021," este minuta instantei.Pe data de 23 decembrie 2020, Curtea de Apel Bucuresti a anulat partial Ordinul DSU prin care a fost pelungita carantina in judetul Constanta, mai exact partea cu privire la instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatii deschise.