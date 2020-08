Masuri impresionante la priveghiul interlopului Florin Mototolea, fostul lider al clanului Duduianu: Vila acestuia, pazita non stop terestru si din aer

Politistii au fost adusi din concediu

Sute de oameni sunt in permanenta in casa familiei interlopului, la priveghi. Vila este pazita non stop de politisti si de jandarmi . Acestia au cerut familiei lui Pian sa aduca la priveghi masti si dezinfectant pentru toti participantii.Zona este supravegheata si din aer, cu un elicopter. Comandantul Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, a declarat la Digi24 ca politia "este la datorie" si ca in ultimele zile au fost scosi in strada mai multi politisti, care sunt ajutati in filtrele pe care le organizeaza de jandarmi si de politisti locali.Politistilor le-a fost limitata perioada concediului de odihna, a spus seful Politiei Bucuresti."Ieri, la priveghi au fost doua momente, unul seara si altul cand a fost adus sicriul, colegii mei au fost la datorie, dispozitivul a fost suficient. Pentru cei care nu au respectat masurile sanitare s-au aplicat sanctiuni. S-au dat peste 100 de sanctiuni, sunt identificati si alti participanti din mediul online si de pe retelele de socializare", a spus Bogdan Berechet.Seful Politiei Bucuresti a sustinut ca politia va ramane la vila lui Emi Pian "cat va fi nevoie"El a mai spus ca joi au fost suplimentate fortele si in niciun caz bucurestenii nu vor fi in pericol.Miercuri, politia a dat amenzi in valoare de 14 mii de lei persoanelor prezente la priveghi pentru ca nu purtau masca si nu respectau distantarea sociala.Inmormantarea va avea loc duminica 09 august, conform Digi 24.