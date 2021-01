Mega carambol pe centura orasului Brasov. 23 de masini s-au lovit in aceasta dimineata, traficul in zona este blocat

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Brasov, in total, intr-un accident in lant si cateva tamponari au fost implicate 23 de autovehicule, acestea din urma fara victime In accidentul in lant au fost implicate 6 masini, iar numarul victimelor rezultate a fost 4, toate constiente, transportate la spital pentru ingrijiri medicale.Traficul in zona a fost blocat pana la eliberarea drumului.In zona accidentului, la iesirea din municipiul Brasov spre comuna Sanpetru, miercuri dimineata carosabilul era umed si vizibilitatea redusa, din cauza cetii.