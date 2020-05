Mesajul politistilor de frontiera pentru zecile de mii de romani care se intorc in tara: Noi la munca pentru voi, voi ne injurati pe noi!

Distantare sociala exemplara la Nadlac



Aproximativ 30.000 de intrari in tara au avut loc in ultimele 24 de ore.Romanii veniti din strainatate au fost nevoiti sa astepte ore in sir la vama Nadlac, iar unii i-au injurat pe politistii de frontiera si au facut scandal In replica, sindicatul Europol, a postat pe Facebook un mesaj intitulat "Distantare sociala exemplara la Nadlac", pe care il redam mai jos integral:"Am trait cu totii doua luni in starea de urgenta unde distantarea sociala a fost elementul de baza pentru a face fata epidemiei de coronavirus . Daca in aceasta perioada s-a inteles cat de importanta e aceasta masura, fix la doua luni, incepand de ieri punctele de trecere a frontierei din vestul tarii au fost luate cu asalt de zeci de mii de cetateni romani care se intorc in Romania.Colegii nostri, politistii de frontiera aflati in prima linie, lucreaza la capacitate maxima, nu ies din ghiseele de control cu orele pentru a merge la toaleta sau sa bea apa, pentru ca cei sositi in tara sa poata fi verificati cat mai repede. In schimb, colegii nostri au fost intampinati cu "aplauze" de catre diasporeni cu mesajul: "HOTII, HOTII". Da, colegii nostri sunt hoti pentru ca sunt in prima linie si risca sa fie infectati cu virusul COVID-19, sunt hoti pentru ca timp de 12 ore nu apuca sa mearga sa serveasca masa pentru ca pasagerii sa beneficieze de formalitatile de intrare in tara si sunt hoti pentru ca zilnic sunt huiduti de cetatenii care au doar drepturi.Nu vrem sa ne gandim nicio secunda la riscul epidemiologic care s-a creat in puctele de trecere a frontierei din vestul tarii unde nu se respecta distantarea sociala, cetptenii imbulzindu-se la cozi incomensurabile si de asemenea, acestia nu poarta echipamente de protectie. Crearea unui focar de infectie este iminent ceea ce poate duce la crearea unui nou focar de tip "Suceava".Reamintim ca, in continuare, la intrarea in tara in punctele de trecere a frontierei se fac verificari pentru toate persoanele care se prezinta la control si sosesc dintr-o calatorie internationala, conform listei actualizate de Institutul de National de Sanatate Publica Formalitatile de frontiera necesita un timp mai mare de procesare ca urmare a faptului ca pe langa controlul specific la intrarea in tara, persoanele sunt preluate de catre reprezentantii Directiei de Sanatate Publica pentru completarea declaratiei pe proprie raspundere si efectuarea triajului epidemiologic in vederea stabilirii masurilor obligatorii de izolare/carantina la locuinta sau carantina institutionalizata.Noi la munca pentru voi, voi ne injurati pe noi!"