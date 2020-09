Microbuzele de elevi, in vizorul politiei. Au fost date zeci de amenzi

In perioada 14-18 septembrie 2020, politistii rutieri din tara au controlat 2.728 de autovehicule destinate transportului de elevi. Actiunea a vizat folosirea centurilor de siguranta, respectarea normelor rutiere, precum si respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de coronavirus "In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 111 sanctiuni contraventionale, dintre care 8 pentru nerespectarea vitezei legale si 13 la H.G. nr. 69/2012. Ca masuri complementare, au fost retinute 2 certificate de inmatriculare", a transmis politia.In aceasta perioada, au fost inventariate autovehicule destinate transportului scolar, politistii verificand detinerea si valabilitatea certificatelor de transport in cont propriu, inspectiilor tehnice periodice ale vehiculelor, asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto, precum si permiselor de conducere si certificatelor profesionale pentru fiecare conducator al acestui tip de autovehicul.Printre cei sanctionati de politie se afla si un sofer de microbuz din Dambovita care a fost prins cu verificarea tahografului expirata. Mai mult, elevii din microbuz nu purtau centuri de siguranta, iar el nu ii informase in acest sens.Si intr-un microbuz scolar din Vaslui, elevii au fost prinsi ca nu purtau centura, iar soferul a fost amendat, mai transmite Politia.Citeste si: