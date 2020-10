Micula Jr. a participat la o perchezitie imbracat in haine de politist. Fiul magnatului si patru complici din Politie sunt cercetati penal

Oamenii din fortele de ordine sunt acuzati ca l-au imbracat in uniforma pe Micula Jr., l-au dus la o perchezitie si i-au dat acces la bazele de date a Ministerului Afacerilor Interne."In noaptea de 16/17 noiembrie 2018, agentul de politie Vaida Ovidiu, cu ocazia intreprinderii unei actiuni politienesti de constatare in flagrant a unei posibile infractiuni savarsite de o persoana de sex masculin (conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului sau altor substante), i-a oferit lui Micula Victor spre purtare geaca sa de serviciu, cu culoare verde fosforescenta, avea pe brat emblema "Politia Romana", precum si o cagula, pentru ca acesta din urma sa nu fie recunoscut de persoana reclamata si sa i se creeze astfel aparenta ca este politist, de natura a justifica prezenta sa la fata locului, pe care Micula Victor le-a folosit cu ocazia acelui eveniment , creand convingerea celor prezenti la fata locului ca este lucrator de politie, dupa care a efectuat in acea noapte mai multe activitati specifice unui lucrator de politie (perchezitie corporala, perchezitie autovehicul, asistare la toata activitatea de constatare a infractiunii, insotire persoana cercetata la spital pentru recoltare de probe biologice, etc), cu permisiunea agentului de politie Vaida Ovidiu", se arata in raspunsul Parchetului Bihor catre G4media.ro Victoras Micula avea acces si la bazele de date ale MAI. Potrivit unor surse din politie, in noaptea de 28 spre 29 martie 2018, venind de la Baile Felix catre Oradea, Victoras Micula, aflat la volanul unui Mercedes cu iubita si prietenii lui, l-ar fi sicanat in trafic pe un barbat care conducea un Opel . Victima a fost urmarita de Micula si s-a refugiat intr-o benzinarie unde a fost prinsa de agresor, care a inceput sa ii loveasca masina.Soferul Opelului ar fi sunat la 112 ca sa reclame agresiunea, apoi ar fi reusit sa scape de urmarirea lui Micula junior. Acesta a apelat la un prieten politist si au plecat impreuna sa il caute pe soferul Opelului, noaptea prin oras. Cum nu l-au mai gasit, Victoras Micula a mers la sediul Politiei unde i s-a permis accesul in zona restrictionata a Biroului Supravegheri Video si a accesat ilegal bazele de date ale MAI pentru a cauta informatii despre soferul Opelului."Suspecta Ile Camelia, agent sef adjunct de politie in cadrul Politiei Municipiului Oradea - Biroul Ordine Publica, in noaptea de 28/29.03.2018, la solicitarea numitului Victor Micula, in intervalul orar 2:54 - 2:59, in exercitarea atributiilor de serviciu, aflandu-se de serviciu in incinta Politiei Municipiului Oradea - Biroul Supravegheri Video, impreuna cu Micula Victor, intr-o zona in care accesul este restrictionat publicului, folosind userul si parola proprie, a accesat nelegal, cu depasirea limitelor autorizarii, mai multe baze de date (in conditiile in care accesul la aceste date este restrictionat, sens in care se stabileste un user si parola individuala, ce este acordata anumitor functionari din cadrul Politiei, de autoritatea competenta la nivel national), si anume Evidenta Auto, Evidenta Persoane, respectiv Evidenta Pasapoarte, toate trei gestionate de MAI, scopul verificarilor nefiind unul in interes de serviciu, ci pentru a-i transmite persoanei solicitante (Victor Micula - n.r.) datele persoanale care sunt confidentiale ale unei persoane de sex masculin, cu care solicitantul avusese anterior un incident in trafic.Ulterior, in aceeasi noapte, in intervalul orar 3:01 - 3:43, subofiterul de politie Ile Camelia i-a facilitat lui Victor Micula accesul direct la aceste baze de date mai sus mentionate, in sensul ca i-a facut instructajul cu privire la folosirea corecta a acestora, dupa care, Micula Victor a accesat si interogat singur aceste baze de date, de pe userul si parola lui Ile Camelia, scopul umarit fiind acela de a afla datele personale ale unor persoane cunoscute lui sau ale unor persoane publice", se arata in raspunsul Parchetului Bihor catre G4media.ro.