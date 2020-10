Reteaua slugilor lui Micula Jr. din Politia Romana. Beizadeaua avea acces neingradit de mai multi ani la informatiile strict secrete. Cum "a executat" pe oricine l-a contrat

Ancheta

"Sub acoperire"

"Big Brother" Micula

Foto: discoverproject.ro

Scapat de amenda

Foto: Facebook/ Victor Micula

"Tot sub nasul politistilor, care s-au facut ca nu-l vad calare pe o motocicleta neinmatriculata," asa incep ziaristii de la ebihoreanul.ro o investigatie jurnalistica care il are in prim-plan pe Victor Micula, fiul lui Viorel Micula, unul dintre patronii de la European Drinks.Jurnalistii bihoreni relateaza ca Victor Micula a scapat mereu de rigorile legii, desi si-a continuat teribilismele. Ar fi facut curse de masini prin oras, si-ar fi scos placutele de inmatriculare de la bolizi, ar fi tras cu mitraliera pe un pod, ar fi braconat din elicopter si, pentru ca n-a fost cine sa-l opreasca, ar fi ajuns sa cutreiere chiar in sediul Politiei Municipiului, transformandu-i efectiv in propriii "argati" pe cativa politisti.Detaliile apar intr-o ancheta care a fost facuta publica saptamana trecuta. Dosarul a fost deschis in 2018, printr-o sesizare din oficiu, de politistii Serviciului Judetean Anticoruptie Bihor, ancheta fiind coordonata initial de actualul procuror DNA Gheorghe Berce.Din martie anul trecut, insa, dosarul a fost bagat "la sertar" cercetarile fiind reluate abia in acest an de procurorul Cristian Ardelean, care pe 9 octombrie a dispus inceperea urmaririi penale pentru acuzatii de abuz in serviciu, acces ilegal la un sistem informatic, divulgare de informatii secrete de serviciu si nepublice, impotriva unor agenti de la Biroul de Ordine Publica a Politiei Oradea: Ovidiu Vaida, Camelia Ile, Alin Zanca si Claudiu Rengle, cel din urma pensionat.Procurorul nu l-a omis nici pe Victor Micula, care a devenit suspect pentru accesarea ilegala a unui sistem informatic, instigare la accesarea ilegala a unui sistem informatic, respectiv la divulgare de informatii nepublice si uzurpare de calitati oficiale. Dosarul vorbeste despre mai multe incidente care il au ca protagonist pe Micula jr. si care, adunate laolalta, dezvaluie modul in care politistii au devenit partasi la faradelegile tanarului milionar.In cazul agentului Ovidiu Vaida, de pilda, procurorul ii imputa ca in noaptea de 16/17 noiembrie 2018 i-a facut lui Victoras hatarul de a-l lua intr-o actiune de prindere in flagrant a unui interlop, Alin Marginean, banuit ca s-a urcat drogat la volan. Pontul fusese dat chiar de Micula, care l-a abordat pe Vaida in timp ce acesta patrula in centrul Oradiei impreuna cu doi politisti locali. Agentul l-a urcat langa el in autospeciala Politiei, cerandu-le politistilor locali sa stea pe bancheta din spate, si a pornit in urmarirea lui Marginean, pe care l-au si gasit pe strada Avram Iancu Aici, Vaida i-a dat lui Micula geaca de politist si o cagula si, de fata cu un echipaj de mascati, l-a lasat sa perchezitioneze el un pasager din masina interlopului, sa-i caute acestuia in portbagaj, sa-i insoteasca la Medicina Legala, pentru recoltarea de probe biologice, iar apoi si in sediul Politiei, unde, culmea, tanarul a asistat si la intocmirea actelor, ba chiar si la audieri, proceduri supuse unor reglementari stricte.Agentul sef adjunct Camelia Ile ar fi mers chiar mai departe, oferindu-i acces lui Micula in mai multe randuri intr-o zona restrictionata publicului: Biroul Supravegheri Video, unde sunt monitorizate camerele de supraveghere ale orasului si unde se afla statiile de lucru ce permit verificari operative in bazele de date MAI cu evidenta persoanelor, evidenta auto, pasapoarte si alte sisteme informatice, toate strict secrete.In noaptea de 28/29 martie 2018, de exemplu, Ile i-a dat lui Micula datele unui tanar, Al Mahmoud Cassim Alexandru, cu care avusese anterior un incident in trafic . Cei doi s-au sicanat reciproc pe ruta Oradea - Baile Felix, s-au urmarit apoi si in oras, iar pentru ca Micula l-a atacat in parcarea unei benzinarii, Al Mahmoud a sunat la 112 cerand ajutor, dar in final abandonand masina, ca sa se poata ascunde. In mod curios, insa, evenimentul nu a fost inregistrat in evidentele Politiei, iar tanarul nu a fost cautat de politisti.Beizadeaua ar fi fost preluata de agentul sef Alin Zanca, un alt lucrator in cadrul Biroului de Ordine Publica, aflat de serviciu in acea noapte, iar cei doi au facut ture in oras cu autospeciala Politiei ca sa-l gaseasca pe soferul care l-a suparat, in final parcand la sediul Politiei Oradea. Aici, avand numarul de inmatriculare al masinii, pe care il retinuse, Victoras ar fi aflat datele rivalului, ca sa-l poata gasi.A revenit si in saptamanile urmatoare, pentru noi "cercetari": cu userul si parola date de Ile, si-a cautat propriile date, ale parintilor, ale unor cunostinte, ba chiar si pe ale unor VIP-uri precum Codin Maticiuc sau cantareata de muzica populara Vladuta Lupau, casatorita cu fiul fostului sef al BCCO Cluj, Toma Rus.Mai multe fotografii si inregistrari cu Victor Micula, pe site-ul discoverproject.ro. Procurorii au mai descoperit si felul in care in noaptea de 13/14 aprilie 2018, Victor Micula a fost scapat de amicii politisti de o amenda, dupa ce a intrat cu masina pe strada Vasile Alecsandri, proaspat reabilitata si transformata in pietonala.n urma unui apel la 112, la locul incidentului a intervenit initial un echipaj cu mascati, care l-au oprit si legitimat pe Micula. In loc sa-si recunoasca greseala, tanarul l-a sunat cu noaptea-n cap pe insusi seful Politiei Bihor, sa i se planga ca a fost deranjat, iar chestorul Alin Hanis a discutat cu subalternii si a trimis la fata locului un echipaj al Biroului de Ordine Publica.Asa au ajuns sa preia cazul agentii Alin Zanca si Claudiu Rengle, ultimul pensionat intre timp. Cei doi i-au luat actele lui Micula, dar dupa plecarea mascatilor i le-au inapoiat, fara sa-l sanctioneze ori macar sa noteze incidentul in evidentele Politiei. In loc de asta, agentii - dovediti ulterior ca sunt amici buni cu Micula jr - l-au "pedepsit" pe unul dintre oradenii care reclamase incidentul. Motivul? Tulburarea ordinii publice.Retras strategic in Elvetia si pozand pe retelele de socializare in costume si cu accesorii de fite, Victor Micula tace. A refuzat sa faca vreun comentariu, iar avocatul sau, Razvan Doseanu, care ii reprezinta si pe cei patru politisti, bagatelizeaza acuzele, sustinand ca, si daca ar fi adevarate, "acestea nu prezinta pericol social", conchide ebihoreanul.ro.