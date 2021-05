Migranti ascunsi in TIR-uri, la iesirea din tara. Au fost vazuti cand au iesit din vegetatia de pe marginea autostrazii si s-au urcat in automarfare VIDEO

"Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timis au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale in zona de competenta. Astfel, intr-o parcare pentru TIR-uri de pe autostrada A1 Timisoara - Arad, politistii de frontiera au observat mai multe persoane ascunse in vegetatia din apropiere. In acelasi timp, un barbat verifica remorcile automarfarelor care stationau in parcare, iar ulterior i-a preluat pe cei ascunsi si imbarcat in trei automarfare inmatriculate in Bulgaria si Romania", transmite Politia de Frontiera, miercuri, intr-un comunicat de presa.Unul dintre automarfare s-a pus in miscare, fiind oprit la iesirea din tara, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac din judetul Arad, iar in interior au fost gasite ascunse sase persoane cu documente temporare de identitate."Celelalte doua autovehicule au fost verificate in timp ce stationau in parcarea TIR de autostrada A1. In urma verificarii mijloacelor de transport , s-a constatat faptul ca in interior se aflau 12 persoane, care nu isi justificau prezenta in zona de frontiera, fapt pentru care pasagerii si soferul au fost condusi la sediul institutiei pentru cercetari", arata sursa citata.In urma verificarilor, s-a stabilit ca acestia sunt cetateni din Pakistan si Afganistan, cu varste intre 18 si 30 de ani, avand documente temporare de identitate in Romania.In urma actiunii, politistii de frontiera au retinut si persoana care a facilitat urcarea migrantilor in automarfare, un cetatean afgan cu permis de sedere pe teritoriul Romaniei.In cauza, politistii de frontiera fac cercetari sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis. Cetateanul afgan care a sprijinit grupul este cercetat pentru trafic de migranti, iar pe numele sau, judecatorul de dreptul si libertati din cadrul Tribunalului Timis a admis propunerea procurorului de caz, fiind dispusa cercetarea in stare de arest preventiv pentru 30 de zile.