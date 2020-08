Migranti ilegali prinsi la frontierele cu Ungaria si Serbia

Conform Politiei de Frontiera, in data de 21 august, actionand in baza unei informatii, politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Timisoara au oprit pe DN6, intre localitatile Biled si Becicherecu Mic, doua autoturisme care circulau in regim de taxi , conduse de doi cetateni romani. In urma controlarii vehiculelor, au fost depistati sapte cetateni straini, fara documente de identitate asupra lor.Persoanele in cauza au fost conduse la sediul institutiei, pentru cercetari. In cadrul verificarilor preliminare, s-a stabilit ca pasagerii sunt cetateni turci, toti barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 35 de ani si au incercat sa intre ilegal din Serbia.In acest caz, politistii de frontiera fac cercetari pentru trecere frauduloasa a frontierei de stat pentru cei sapte cetateni straini, iar cei doi cetateni romani sunt cercetati pentru trafic de migranti.Si politistii de la Sectorul Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au depistat, in dimineata zilei de sambata, in jurul orei 05.00, la aproximativ 300 m de frontiera cu Ungaria, patru cetateni indieni, toti barbati, cu varste cuprinse intre 26 si 41 de ani.In urma verificarilor, s-a constatat faptul ca sunt posesorii unor permise de sedere temporara pe teritoriul Romaniei si au declarat ca intentionau sa treaca ilegal frontiera pe jos, in Ungaria, pentru a ajunge in tari din Vestul Europei.In cauza, politistii de frontiera fac cercetari pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat.