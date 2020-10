Milionarul Mihai Tufan, unul dintre cei mai bogati romani, a fost condamnat la doi ani de inchisoare dupa ce si-a injunghiat o directoare

Milionar de top

Lovitura

Potrivit minutei, instanta a dedus din pedeapsa durata retinerii si a arestarii preventive de la data de 10 aprilie 2020 la zi, si a mentinut masura arestarii preventive in cazul omului de afaceri.Magistratii au confiscat cutitul lui Mihai Tufan si au luat act de intelegerea pe care acesta a facut-o cu angajata sa."Dispune confiscarea speciala de la inculpat a cutitului cu maner de culoare neagra si lama de aproximativ 11 cm, depus la Camera de corpuri delicte a DGPMB, conform dovezii nr.1411776/5 mai 2020, folosit la savarsirea infractiunii.In baza art.23 C.p.p. ia act ca intre inculpatul Tufan Emil Mihai si partea civila Huhulea Daniela a fost incheiat la data de 24 iunie 2020 acordul de mediere de catre Biroul de Mediator Antoniu Florescu in ceea ce priveste despagubirile civile solicitate si, pe cale de consecinta, actiunea civila formulata de persoana vatamata Huhulea Daniela a ramas fara obiect," mai arata judecatorii, conform portalului instantelor. Tribunalul a luat act de Tufan a achitat voluntar cheltuielile catre Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti. Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.La 47 de ani, Mihai Tufan este in "Top 50 cei mai bogati romani", cu o avere estimata anul trecut la 95 - 100 milioane de euro, conform clasamentului intocmit de revista Capital.El are afaceri in domeniul energiei si in imobiliare si, conform dezvaluirilor aparute in mass-media, e unul dintre acei "baieti destepti din Energie" care incheiau contracte preferentiale cu statul, relateaza Libertatea.ro. In seara de 9 aprilie anul acesta, milionarul a incercat sa o omoare, cu mai multe lovituri de cutit, pe Daniela Huhulea (36 ani), directoare la Elsid, una dintre companiile detinute de Tufan. Cei doi se aflau in masina afaceristului, iar femeia era la volan.Dupa ce au primit un apel la 112, politistii i-au gasit pe amandoi raniti . Au fost dusi la Spitalul Elias, unde medicii s-au chinuit sa-i salveze viata femeii.