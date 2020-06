Ministerul de Interne anunta ca Ungaria renunta la solicitarea documentelor justificative pentru tranzitarea tarii

Ziare.

"In urma refuzului autoritatilor de la Budapesta de a permite tranzitarea Ungariei cetatenilor romani care nu au contracte de munca in alte tari europene, oficialii Ministerului Afacerilor Interne din Romania au initiat discutii cu partenerul maghiar.Discutiile demarate la inceputul acestei saptamani au avut drept scop eliminarea restrictiilor care au dus la aglomerarea punctelor de trecere a frontierei, pe sensul de iesire din tara, aglomerare produsa in special din cauza documentelor justificative pentru tranzitarea Ungariei solicitate unilateral cetatenilor romani", a transmis, miercuri, MAI.Sursa citata a precizat ca oficialii maghiari au anuntat ca, din noaptea de 16 spre 17 iunie, incepand cu ora 00.00, ora Budapestei, respectiv ora 01.00, ora Romaniei, sunt eliminate restrictiile de tranzitare a teritoriului national al Ungariei pentru toti cetatenii romani."Discutiile purtate de reprezentantii MAI cu partea maghiara se inscriu in actiunile Ministerului Afacerilor Interne din toata aceasta perioada pentru a asigura cetatenilor romani posibilitatea de a iesi si de a reveni in tara in conditii cat mai bune. Ministerul Afacerilor Interne isi exprima, in continuare, hotararea de a depune toate eforturile necesare pentru a asigura respectarea dreptului cetatenilor romani la libera circulatie , asa cum si noi respectam acest drept cetatenilor unguri", a mai transmis MAI.Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca autoritatile maghiare au introdus din nou reguli de tranzitare si nu permit accesul cetatenilor romani care doresc sa tranziteze Ungaria in cazul in care acestia nu au un contract de munca in original. El a cerut ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela , sa ia legatura cu omologul sau maghiar si, in cazul in care nu renunta la astfel de masuri, sa fie sesizata Comisia Europeana.