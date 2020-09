Ministerul de Interne s-a razgandit: Nu mai radiaza functiile vacante

Reactia publica a sindicatelor pare sa-i fi facut pe sefii MAI sa se razgandeasca in privinta acestui demers."Astfel, in cadrul Comisiei de Dialog Social de vineri, 04 septembrie, am cerut informatii suplimentare reprezentantilor MAI prezenti, asta pentru ca dupa lansarea acestei adrese desi au fost solicitate lamuriri, toata lumea a tacut malc. Justificarea demersului lor nu numai ca este indoielnic, dar ne demonstreaza intentia vadita pe care noi am devoalat-o, cea de a reduce posturi in Politia Romana, Politia de Frontiera si in celelalte structuri operative.Reprezentantii MAI au sustinut ca acesta este un demers "obisnuit" pe care il desfasoara frecvent pentru a afla numarul de posturi vacante si pentru a vedea care dintre acestea sunt "neatractive". In privinta radierii, acestia au spus ca "s-a interpretat gresit" pentru ca numai daca ordonatorii secundari/tertiari (ipj-urile, itpf-urile etc) ar fi dorit radierea unor posturi, s-ar fi operat in consecinta. Cu alte cuvinte, ei nu au mancat usturoi si nici gura nu le miroase", scrie Sindicatul Europol pe site-ul sau.Reprezentantii politistilor spun insa ca "asemenea demersuri nu sunt obisnuite pentru simplul motiv ca, in istoricul institutional, niciodata nu a existat o asemenea formulare pe care o regasim acum in materialul lor prin care au cerut "comunicarea situatiei numerice a posturilor vacante, si a propunerilor de radiere". Singurele exceptate fiind cele care genereaza desfiintarea structurii in care sunt prevazute. Adica sa nu se radieze functiile care ar duce la "degradarea" unor structuri (de exemplu din serviciu in birou, sau din birou in compartiment)".Sindicatul mai precizeaca ca dovada intentiei de a taia posturile vacante este si mentiunea din finalul adresei, care precizeaza ca se vor comunica si propune spre radiere inclusiv posturile care sunt in procedura de ocupare prin mutare si pentru care nu a fost emis la data de 2 septembrie actul administrativ."Le-am reamintit reprezentantilor MAI faptul ca pe 25 mai 2020, ministrul Vela vorbea presei despre deficitul mare de personal si despre nevoia urgenta de ocupare a aproximativ 2000 de posturi de ofiter prin recrutare din sursa interna, din randul agentilor de politie . Este o contradictie greu de digerat, pozitia initiala din luna mai in care ni se comunica nevoia de ocupare a functiilor vacante, respectiv pozitia din septembrie cand s-a incercat radierea functiilor vacante", mai precizeaza reprezentantii sindicatului.Citeste si: