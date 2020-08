Ministerul Mediului anunta ca va finaliza pana la 30 noiembrie optiunile strategice pentru politica forestiera a Romaniei pentru urmatorii 10 ani

"Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a inceput procesul de fundamentare a optiunilor strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere a Romaniei pentru urmatorii 10 ani. Demersul se va finaliza cu cel mai actualizat document care va include optiunile factorilor interesati din sector in ceea ce priveste politica publica ce ar trebui sa fie aplicata de autoritatea centrala in urmatoarea decada. Astfel, pentru elaborarea documentului strategic, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor va primi sprijinul a peste 200 de experti, care s-au alaturat acestui demers. Acestia sunt reprezentanti ai universitatilor de profil, institutelor de cercetare, ocoalelor silvice de stat si private, garzilor forestiere, asociatiilor de proprietari de paduri, organizatiilor non-guvernamentale, dar si ai industriei de exploatare si prelucrare a lemnului", a informat ministerul.Cei 200 de experti vor participa la discutii in cadrul a trei grupuri de lucru stabilite in acest sens: grupul socio-economic, grupul de mediu si grupul de guvernanta.Conform calendarului de lucru, documentul privind optiunile strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere din urmatorii 10 ani va fi finalizat pana in 30 noiembrie 2020, spun reprezentantii Ministerului Mediului."Romaniei ii lipseste o strategie pentru padurile tarii, care sa fie urmata de toti actorii din acest sector. Fara aceasta riscam sa ne trezim cu provocari climatice sau de alta natura pentru care sa nu fim suficient de pregatiti. Anul acesta, vremea rea a pus la pamant paduri intregi din Europa: peste 200 de milioane de metri cubi de lemn au fost doborati de manifestarile severe ale vremii. Romania a fost printre cele mai putin afectate state de acest fenomen. Insa, schimbarile climatice si adaptarea padurilor la acestea, protejarea biodiversitatii si amenintarile ei, lemnul de foc necesar populatiei, provocarea de a asigura resurse pentru industria lemnului, preocuparea pentru surse continue de finantare pentru intregul sector - sunt teme care trebuie gandite si planificate in proiectia urmatorilor 10 ani. Sper ca acest document pe care-l vom finaliza in luna noiembrie sa fie o baza solida pentru viitoarea Strategie Nationala Forestiera a Romaniei", a declarat Costel Alexe , ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.Intalnirile grupurilor de lucru sunt programate in perioadele 7-20 septembrie 2020 si 19 octombrie - 7 noiembrie 2020. Incepand cu 16 noiembrie, documentul rezultat va fi dezbatut public.