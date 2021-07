Ministrul Bode, despre coruptia din Politie: Dezaprob a punem egal intre 129.000 de angajati ai MAI si cateva uscaturi de la Permise, Pasapoarte, Rutiera

Politia din Romania, a doua cea mai corupta din Uniunea Europeana

Bode a mentionat ca mesajul sau este cat se poate de clar, ca MAI sa isi faca "curatenie in propria ograda."Mesajul meu este unul cat se poate de clar. Ne facem curatenie in propria ograda, nu toleram nicio abatere de la cea mai importanta calitate pe care trebuie sa o aiba un angajat al MAI, integritatea. Sigur ca sunt neplacut surprins ca trebuie sa dau explicatii despre astfel de uscaturi, dar in aceste conditii niciodata nu o sa fiu de acord sa punem semnul egal intre 129.000 de angajati ai MAI si cateva uscaturi pe la Permise, pe la Pasapoarte, pe la Brigada Rutiera sau unde au mai fost astfel de situatii, la Sibiu, Timisoara, Botosani si iata acum la Mehedinti", a spus ministrul Afacerilor Interne.Intrebat intr-o conferinta de presa despre cazul de la Mehedinti , Lucian Bode a spus ca la actiunea de destructurare a retelei de contrabanda cu tigari au participat peste o mie de efective ale MAI."La Mehedinti am avut o activitate pe care am pregatit-o impreuna cu Directia Generala Anticoruptie din Ministerul Afacerilor Interne de cateva luni. La actiune au participat peste o mie de efective ale MAI, scopul a fost acela de a destructura o retea de contrabanda cu tigari si am reusit. Din pacate, in aceasta retea erau infiltrati si cativa angajati ai MAI. Cinci dintre acestia, au fost cinci perchezitii la cinci angajati, trei au fost retinuti pentru 24 de ore, iar in acest moment doar unul se afla in arest din cei 16 retinuti. Ancheta isi urmeaza cursul, este important ca am destructurat acea retea, costurile unei astfel de interventii sunt foarte mari, dar in acelasi timp efectul este unul pe termen lung, atat in interiorul structurilor noastre, cat si in afara. Vorbim de 170 de perchezitii, din care cinci au fost lucratori ai MAI", a afirmat ministrul Afacerilor Interne. Politia din Romania ocupa locul doi privind mita si coruptia in perceptia oamenilor, in UE, la egalitate cu Croatia , fruntasa fiind Bulgaria, potrivit studiului Transparency International, finatat de Uniunea Europeana.Cele 40.600 de persoane care au raspuns sondajului, in intervalul octombrie-decembrie 2020, au vorbit inclusiv de experientele lor cu autoritatile. 4.000 de romani au participat la sondajul privind mita in anul 2020. Potrivit raspunsurilor acestora, un roman din cinci a fost nevoit sa ofere mita, predominant in spitale , scoli, pentru eliberarea documentelor sau politiei.Procentul este de trei ori mai mare decat media europeana. 7% dintre romani au spus ca au mituit pe cineva din Politie in 2020, numarul acestora fiind dublu fata de media europeana. In plus, 24% dintre romani considera ca politia este direct implicata in coruptie.