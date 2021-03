Ministrul de Interne, despre politistii retinuti in Bucuresti: "Daca fie si 1% din ceea ce s-a spus in spatiul public este adevarat, acesti indivizi nu fac cinste uniformei"

Opt politisti de la Sectia 16 din Capitala au fost retinuti miercuri, 3 martie, pentru tortura si lipsire de libertate in mod ilegal dupa un caz petrecut in septembrie 2020."Vom vedea exact care sunt probele, dar daca fie si unu la suta din ceea ce s-a spus in spatiul public este adevarat, acesti indivizi nu fac cinste uniformei de politist", sustine ministrul de Interne Lucian Bode.Bode a amintit, referitor la cazul politistilor de la Sectia 16 din Bucuresti, ca fapta s-a petrecut in septembrie 2020."Au urmat toate procedurile legale, a fost deschis un dosar in rem, iar decizia de ieri, de a-i retine pe opt din cei noua suspecti, avand in vedere acuzatiile care li se aduc, este, din punctul meu de vedere, una corecta. Este inadmisibil sa ai un astfel de comportament, tu, care imbraci uniforma de politist. Sigur ca va urma o ancheta , vom vedea exact care sunt probele, dar daca fie si 1% din ceea ce s-a spus in spatiul public este adevarat, acesti indivizi nu fac cinste uniformei de politist", a subliniat ministrul de Interne.El a adaugat ca le transmite romanilor ca o institutie fundamentala a statului roman cum este Politia Romana va merge inainte."(...) se va moderniza, va analiza la rece ce s-a intamplat la Onesti , ce s-a intamplat la Sectia 16, si in alte situatii, isi va moderniza legislatia, si ii voi sprijini sa isi modernizeze legislatia, si nu voi accepta nicioada sa se puna semnul egal intre unele derapaje, intre derapaje de genul celui de la Sectia 16, si o institutie fundamentala a statului roman, cum este Politia Romana", a conchis el.Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a anuntat, mercuri seara, ca 9 politisti sunt urmariti penal in dosarul de tortura si lipsire de libertate in mod ilegal, opt dintre acestia fiind retinuti pentru 24 de ore. Agentii au sechestrat doua persoane pentru ca le-au reprosat ca nu poarta masca de protectie, iar una dintre victime a fost lovita repetat."La data de 03.03.2021, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 9 inculpati, agenti de politie din cadrul DGPMB Sectia 16 Politie - Biroul de Ordine Publica, pentru infractiunile de lipsire de libertate in mod ilegal, tortura, respectiv complicitate la tortura. Totodata, s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore a 8 dintre inculpati, respectiv masura controlului judiciar fata de un inculpat", a transmis, miercuri seara, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.Procurorii au precizat ca, in 1 septembrie 2020, in jurul orelor 01.45, inculpatii faceau parte dintr-un filtru de politie organizat in zona strazii Calea Serban Voda din Bucuresti, context in care au fost abordati de doua persoane care le-au adresat reprosuri cu privire la nepurtarea mastilor de protectie in contextul epidemiologic SARS-CoV-2."In aceste imprejurari, in scopul pedepsirii persoanei vatamate G.M.I. pentru reprosurile adresate, 7 dintre inculpati avand asupra lor armamentul din dotare au lipsit-o in mod ilegal de libertate, incatusand-o si transportand-o impotriva vointei sale pe un teren viran situat la periferia mun. Bucuresti, sectorul 4, unde 5 dintre acestia au exercitat pentru aproximativ 30 de minute violente fizice asupra victimei, aplicandu-i lovituri repetate cu corpuri contondente in zona superioara a corpului, a capului, a membrelor superioare si inferioare, dar si in zona degetelor mainilor si a talpilor. Totodata, unul dintre inculpati a supus persoana vatamata unor tratamente degradante", a transmis Parchetul.Procurorii au precizat ca, in tot acest timp, ceilalti doi agenti de politie au asistat in mod pasiv la violentele exercitate asupra persoanei vatamate.Dupa exercitarea actelor de violenta , victima a fost abandonata pe respectivul teren viran."In acelasi timp, alti doi inculpati au lipsit-o in mod ilegal de libertate pe persoana vatamata G.T.N., in intervalul 01.45 - 02.00. Astfel, dupa incatusarea nelegala a acesteia, au incuiat-o in autospeciala ce le fusese repartizata, peste doua jante auto depozitate pe bancheta din spate, si au transportat-o in zona Zetari din Bucuresti, sectorul 5, unde au descatusat-o si abandonat-o pe o strada intunecata", au mai afirmat procurorii.In cauza cercetarile sunt continuate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala Anticoruptie.