Ce spune ministrul Lucian Bode, despre structurile din MAI: "Este cel mai nociv mod de a avea management. Acest mod de a mentine imputernicitul este daunator"

"Cel mai nociv mod de a avea management"

A demis sefii si adjunctii IPJ Bacau si Politei Onesti

"Am sustinerea prim ministrului, a majoritatii parlamentare sa fac reforma in MAI. Cand spun reforma, ma gandesc la problemele sistemice pe care Ministerul Afacerilor Interne le are, de la deficitul de personal.Doar in ultimii 5 ani au plecat in pensie peste 30.000 de angajati din structurile MAI. Au plecat conform reglementarilor legale in vigoare.De aceea, trebuie sa gandim un sistem de gestionare a carierei", a afirmat Bode, precizand ca in fiecare an au fost din ce in ce mai putine locuri la scolile de politie , in loc sa fie tot mai multe.Ministrul de Interne a afirmat ca isi propune "aducerea in sistem a unor oameni bine pregatiti, cu experienta" si eliminarea imputernicirii pe functie."Este cel mai nociv mod de a avea management. Acest mod de a mentine imputernicitul este daunator", a mai afirmat ministul.Bode anunta ca va propune Guvrnului organizarea de concursuri pe functii "de sus pana jos"."Propunerea cu care voi merge in fata Guvernului este de a organiza concursuri de sus pana jos, de la Politia Capitalei pana la ultimul inspectorat, sa-i selectam pe baza unor concursuri transparent organizate si sa avem stabilitate pe functii", a mai afirmat ministrul.Acesta a precizat ca o alta modaliatate de a reduce deficitul de personal este trecerea in corpul ofiterilor, avand deja loc primele concursuri in acest sens.Ministrul a precizat miercuri seara ca i-a inlocuit din functii pe sefii IPJ Bacau si Politiei Onesti , in urma interventiei nereusite in cazul barbatului care a ucis doi muncitori pe car eii luase ostatici.Totul s-a intamplat pe 1 martie. Crima a fost comisa dupa mai bine de 5 ore de negocieri.