VIDEO Marcel Vela, bilantul dupa Ziua Z: Am un mesaj pentru interlopi: "Ramane cum am stabilit"

"Ministrul Marcel Vela a spus ca Ziua Z a fost un record in activitatea Ministerului Afacerilor Interne. Ih urma activitatii de ieri au fost conduse la audieri 465 de persoane. Au fost retinute pentru 24 de ore 98 de persoane si plasate sub control judiciat 27 de persoane", a transmis Marcel Vela.Au fost prinse si introduse in penitenciar sau in arest 19 persoane. Acestea se sustrageau mandatelor de arestare sau a pedepselor cu inchisoarea.Au fost ridicate opt autoturisme de lux, 4,5 kilograme de aur si trei tone de alcool "Au un mesaj pentru interlopi: ca sa nu mai spunem tot timpul ca stam cu ochii pe ei le spun doar atat: Ramane cum am stabilit", a mai spus ministrul de Interne.