Adolescent de 16 ani prins beat la volan dupa ce a fost urmarit de mai multe echipaje de politie

Baiatul a refuzat sa opreasca masina la semnalul unui echipaj de politie aflat la iesirea din Radauti spre Dornesti, a accelerat si a trecut pe langa politisti. Acestia au pornit dupa el, dar soferul nu a vrut sa opreasca nici atunci, scrie Monitorul de Suceava Oamenii legii au cerut ajutorul unui alt echipaj format din mai multi agenti si au organizat un blocaj in trafic. Abia atunci soferul a iesit de pe drum si nu a mai putut continua cursa.La volan se afla un baiat in varsta de 16 ani, care a luat masina parintilor sai atunci cand acestia nu erau acasa.In urma testarii de la fata locului, baiatul avea o concentratie de 0,36 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat.A fost deschis dosar penal pentru conducere fara permis si furt in scop de folosinta.