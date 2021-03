Misteriosul caz al disparitiei unei romance din Spania. Un medium si-a oferit serviciile, dar Politia iberica nu reuseste sa-l rezolve de doi ani

Paranormalul isi face loc in ancheta

Martorii il pun la zid pe Ruiz

Dana Leonte (31 de ani) traia in Spania de 17 ani si reusise sa se realizeze financiar. Tanara avea un restaurant, iar mica ei afacere era una prospera. In plus, parea ca isi gasise jumatatea, in persoana lui Sergio Ruiz. Cei doi aratau ca un cuplu ideal, iar toate pozele postate pe retelele sociale ii infatisau fericiti, imbratisati sau sarutandu-se.Se pare, insa, ca relatia lor nu era nici pe departe atat de fericita precum Dana si Sergio lasau sa se inteleaga. Iar acest lucru a devenit evident din vara anului 2019, cand Dana a disparut fara urme, iar politistii l-au considerat pe partenerul ei principalul vinovat.CITESTE SI: Gestul nebunesc facut de un roman din Italia. Orbit de gelozie, si-a lovit cu masina rivalul in dragoste Anchetatorii au gasit mai multe probe care l-au incriminat pe barbat, iar acesta a stat la inchisoare aproape un an, dupa care a fost eliberat pe cautiune.Insa aceasta ancheta va lua sfarsit doar atunci cand autoritatile vor gasi craniul femeii, mai ales ca, sustin surse din cadrul Politiei, exista informatii ca Dana Leonte ar fi fost batuta de Sergio Ruiz cu bata de lemn de 80 de centimetri care a fost gasita in casa sa si pe care au gasit un fir de par de-al tinerei, potrivit cotidianului spaniol La Vanguardia. Si tot atunci, anchetatorii ar fi gasit in casa celor doi si in masina barbatului urme de sange, ceea ce i-a determinat pe politisti sa-l retina pe suspect.Si tot presa spaniola noteaza ca un medium a contactat familia Danei, iar informatiile date de acesta ar fi fost puse cap la cap de anchetatori si atasate la dosar. Mediumul ar fi spus ca ramasitele romancei sunt inca imprastiate in muntii din apropierea orasului Arenas si ca asteapta doar sa fie descoperite "intr-o prapastie necunoscuta".Mediumul a mai adaugat si ca femeia a fost decapitata, iar capul i-ar fi ingropat intr-un sac de gunoi, sub un maslin, iar totul ar fi acoperit cu var. Desi pare surprinzator, instanta a tinut cont si de aceste informatii atunci cand a decis ca Sergio Ruiz sa fie arestat.Mediumul a mai afirmat ca Florin, fratele victimei, va fi cel care va descoperit capul Danei si i-a dat si cateva indicii, pe care acesta le-a transmis anchetatorilor. Insa descoperirea inca mai asteapta.Partenerul Danei Leonte a fost pus la zid si de martori. Prieteni comuni ai cuplului le-au declarat anchetatorilor ca, in realitate, relatia Danei cu Sergio a fost una tumultuoasa si ca spaniolul obisnuia sa devina violent cu iubita sa. Mai mult, romanca s-ar fi gandit de mai multe ori sa puna capat relatiei, dar insistentele lui Sergio Ruiz, iar mai apoi faptul ca a ramas insarcinata cu el si aparitia fetitei lor ar fi facut-o de fiecare data sa se razgandeasca.Si parintii si rudele Danei Leonte sunt convinsi ca barbatul are legatura cu disparitia ei. Mai mult, Florin Leonte, fratele Danei a declarat ca nu are nicun dubiu in privinta vinovatiei lui Sergio si ca nu ramane decat sa fie descoperit trupul neinsufletit al fetei sau macar fragmente din el.In acelasi timp, o martora a spus ca Sergio Ruiz o brusca pe Dana si o certa pentru orice. Relatia lor ar fi fost una de cosmar, iar romanca i-ar fi spus de mai multe ori ca se gandeste sa plece in Romana ca sa scape de partenerul ei. Mai mult, Dana se temea de spaniol si le-ar fi spus prietenelor ca se asteapta la orice din partea lui.Arestat in septembrie 2019, Sergio Ruiz a fost eliberat pe cautiune, in iunie 2020. Dupa mai bine de o jumatate de an de la acel moment, cercetarile au intrat intr-un nou impas. Totodata, spaniolul a fost sfatuit de avocatii sai sa se indrepte acum impotriva fratelui Danei, caruia ii solicita o suma importanta de bani.Potrivit cotidianului El Espanol , Sergio Ruiz a anuntat ca ii va cere lui Florin Leonte daune de 50.000 de euro si si-a motivat actiunea prin faptul ca acuzatiile romanului i-a fi prejudiciat imaginea. Si nu doar atat, a mai adaugat el. Din cauza ca familia Danei a insistat ca ar fi vinovat pentru moartea fiicei sale, el ar fi devenit nu doar principalul suspect in acest caz, ci si singurul anchetat.