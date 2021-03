Mita la RAR Prahova. Cat se cere pentru inmatricularea unui autoturism din Anglia fara a-i muta volanul pe partea stanga

In cursul lunii noiembrie, un barbat, martor denuntator in cauza, a achizitionat un autoturism inmatriculat in Marea Britanie de la proprietar, persoana care i-a recomandat un cunoscut, ca fiind cel care-l va ajuta sa inmatriculeze autoturismul in Romania fara a-i face modificarile conform legislatiei in vigoare (schimbare comenzi, pedalier si faruri), se arata intr-un comunicat remis presei de DGA.In data de 16.11.2020, cei trei s-au intalnit pe raza municipiului Buzau, ocazie cu care martorului denuntator i s-a pretins suma de 1.400 de euro pentru a i se obtine documentatia R.A.R. necesara pentru inmatriculare. Banii urmau sa fie inmanati inculpatului a doua zi, la sediul RAR Reprezentanta Prahova, data care a fost amanata pentru ziua urmatoare.Astfel, in ziua de 18.11.2020, inculpatul a primit suma de 1.000 de euro din cei 1.400 de euro pretinsi pentru a indeplini formalitatile de inregistrare a autoturismului la RAR - Reprezentanta Prahova, urmand ca diferenta de 400 de euro sa o primeasca ulterior, cand finaliza actele masinii. Momentul remiterii celor 1.000 de euro a fost surprins in flagrant de catre echipa alcatuita din procurorul de caz si politistii D.G.A., ulterior cercetarile fiind efectuate cu inculpatul sub masura controlului judiciar.Pe parcursul cercetarilor a fost identificat si inginerul R.A.R. Prahova care urma sa indeplineasca procedurile specifice, documentele autoturismului fiind preluate de acesta si, ulterior, identificate in biroul directorului reprezentantei judetene.