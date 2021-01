Moarte ciudata a unui fost procuror, gasit fara suflare in casa alaturi de o vecina. Politia a deschis o ancheta

Din primele cercetari se pare ca femeile au murit din cauza unei acumulari de monoxid de carbon, relateaza Ziarul de Iasi. "Sambata, 16 ianuarie, in jurul orei 12.30, am fost sesizati despre faptul ca doua femei au fost gasite decedate in anexa locuintei uneia dintre ele, din municipiul Pascani. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au identificat cadavrele a doua femei, de 61 de ani, respectiv 62 de ani.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa si s-a dispus efectuarea necropsiei in vederea stabilirii cauzei decesului, iar cercetarile continua", se arata in comunicatul remis de Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi.Cele doua corpuri au fost transportate la Institutul de Medicina Legala Iasi pentru efectuarea necropsiei. Codruta Pantazi, cumnata fostului primar al Pascaniului, Dumitru Pantazi.