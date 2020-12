Momente de groaza in ziua de Craciun: un hot le-a intrat in casa, i-a amenintat cu cutitul, apoi le-a furat cheile de la masina si a fugit cu autoturismul

Hotul a intrat in locuinta familiei din Magurele in seara de Craciun, dupa ora 22.00, scrie romaniatv.net . Apelul la 112 a fost facut o de o femeie care a anuntat ca ea si sotul ei a fost amenintati de un barbat cu un cutit in propria casa. Hotul a sustras cheile masinii sotilor si a plecat cu ea, potrivit Mediafax.Agentii au plecat in cautarea hotului. La scurt timp, acesta a fost gasit pe un teren viran, la o distanta de aproximativ un kilometru de locul faptei.La vederea echipajului de Politie, hotul care a amenintat cu un cutit familia din Magurele a fugit cu masina inapoi la casa victimelor. Acolo a fost prins si imobilizat de politisti. In masina a fost gasit si un cutit, tip briceag, cu care se presupune ca i-a amenintat pe cei doi soti.Hotul a fost retinut pentru 24 de ore, pe numele sau fiind deschis dosar penal pentru talharie calificata, urmarirea penala fiind efectuata sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu.CITESTE SI: