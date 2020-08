Motivul pentru care Anda Vladescu nu a oprit la semnalul politistului pe care era sa-l omoare in trafic: "Ma grabeam la Bucuresti"

Informatia a fost facuta publica de Sindicatul Europol pe pagina de Facebook "Soferita din Buzau, care in mod intentionat a vrut sa-l omoare pe colegul nostru din cadrul Biroului Politiei Rutiere Buzau a fost arestata pentru 30 de zile. Pe imaginile de pe camera de supraveghere se vede in mod clar cum colegul nostru pornise cu motocicleta in urmarirea acesteia, dupa ce sesizase nereguli cu privire la autoturismul condus, defectiuni la sistemul de semnalizare-iluminare, acesta atentionand-o prin folosirea semnalelor acustice, pentru a opri pe dreapta", se arata in postare.Sindicalistii spun ca femeia "a ignorat total indicatiile colegului nostru, ba mai mult, a trecut de doua semafoare pe culoarea rosie, iar cand acesta a trecut in dreptul autoturismului cu semnale acustice si luminoase pentru a o determina sa opreasca, aceasta a virat cu vadita intentie stanga pentru a-l acrosa. Dupa impact, motocicleta s-a izbit de un taxi si a luat foc, iar politistul a fost aruncat cativa metri pe asfalt.In mod halucinant, soferita a declarat ca se grabea pentru ca trebuia sa ajunga urgent la Bucuresti si nu a considerat ca e necesar sa opreasca la semnalul politistului. Cam acesta este respectul unor participanti la trafic fata de ceilalti si mai ales fata de colegii nostri din cadrul Birourilor Politiei Rutiere"."Nu a contat ca a pus in pericol viata colegului nostru, care astazi putea fi doar o amintire, ci a contat faptul ca se grabea sa ajunga in Capitala. Probabil in urmatoarele 30 zile de arest preventiv va avea suficient timp sa se gandeasca la faptul ca teribilismul ei se putea transforma intr-o tragedie", mai arata Sindicatul Europol.Anda Vladescu (32 de ani), soferita care a intrat cu masina in politist a fost arestata pentru 30 de zile.