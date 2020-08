Motivul pentru care un sofer din Satu Mare a contestat luarea permisului: "Am acasa gemeni, iar sotia este insarcinata cu alta pereche de gemeni". Decizia instantei

Judecatorul i-a redat permisul

Judecatoria Satu-Mare a pronuntat, recent, o prima sentinta intr-un dosar in care un barbat lasat fara permis a dat in judecata Politia, cerand anularea procesului-verbal si recuperarea permisului, scrie Adevarul.ro. In proces , satmareanul a aratat ca a fost lasat fara permis in data de 20 februarie 2020 pentru ca nu ar fi acordat prioritate de trecere unui pieton aflat pe "zebra". In proces, barbatul a aratat ca nu a comis fapta pentru care a fost lasat fara permis pentru ca "nu retine sa fi existat o persoana angajata in traversare pe trecerea de pietoni in momentul in care a trecut prin zona respectiva".Barbatul a mai aratat ca starea de stres a sa in ziua respectiva era foarte ridicata pe fondul starii de sanatate a familiei din ziua si perioada respectiva. Satmareanul a aratat ca este tatal a 3 copii, dintre care doi gemeni, iar sotia este insarcinata, probabil tot cu gemeni, avand in vedere ca cele doua sarcini anterioare au fost gemelare.De altfel, barbatul a aratat ca a si mentionat in procesul-verbal, la capitolul "mentiuni", ca "am avut mintea ocupata deoarece ma asteapta acasa doi gemeni, iar sotia este insarcinata cu alta pereche de gemeni". Barbatul a mai aratat ca in ziua in care a fost lasat fara permis sotia sa l-a sunat sa se duca acasa cat mai repede pentru ca nu se simte bine, iar gemenii sunt bolnavi, fiind diagnosticati cu otite si pneumonie."In aceste conditii, perspectiva de a ramane fara permisul de conducere ar fi o tragedie pentru familie deoarece sotia are interdictie sa conduca in aceasta stare, iar nevoia de deplasare cu auto este una acuta mai ales in perspectiva iminenta a internarii sotiei si transportului copiilor la cresa, neavand alt ajutor din partea familiei sau celor apropiati in localitate. De asemenea si problema financiara este una foarte delicata", a mai aratat barbatul in intanta.Politia a cerut mentinerea sanctiunii prin care permisul barbatului a fost retinut, dar judecatorul a decis anularea procesului-verbal, la dosar fiind depuse imagini din care reiese ca pietonul a pus piciorul pe trecerea de pietoni cand masina era deja "pe zebra"."Din vizualizarea inregistrarii video rezulta ca masina condusa de petent se afla deja in momentul imediat anterior atingerii trecerii de pietoni, in timp ce pietonul nu este vizibil in cadrul inregistrarii.La cadrul 9953 masina petentului se afla deja pe mijlocul marcajului de trecere de pietoni, moment in care pietonul devine vizibil, cu piciorul ridicat pentru a se angaja in traversare. Incepand cu cadrul 9958, masina petentului este obturata de alte masini, astfel incat deplasarea acesteia, precum si a pietonului nu mai pot fi coroborate. Din aceste inregistrari rezulta ca petentul se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care pietonul a pasit pe marcajul rutier destinat traversarii", a aratat judecatorul care a anulat procesul-verbal.Sentinta nu este definitiva, putand fi contestata cu apel la Tribunalul Satu-Mare.