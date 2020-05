Motociclist retinut, dupa ce a intrat in masina politiei - avea permisul suspendat si era cercetat in alt dosar penal

Ziare.

"In cursul zilei de 23 mai a.c., politistii Serviciului Rutier Arges efectuat semnal regulamentar de oprire unui motociclist care se deplasa pe DN 65, pe raza localitatii Albota, din directia Slatina spre Pitesti.Cel in cauza nu a oprit, continuandu-si deplasarea. Dupa aproximativ 10 minute, acesta a fost depistat de un echipaj al Biroului Rutier Pitesti pe raza comunei Bradu, pe strada Perilor.Cel in cauza a incercat din nou sa scape, insa a intrat in coliziune cu autospeciala de politie. Nicio persoana nu a fost ranita", precizeaza IPJ Arges intr-un comunicat.Conducatorul motocicletei avea dreptul de a conduce suspendat, fiind cercetat in alt dosar penal pentru infractiuni rutiere.Dupa administrarea probatoriului, in cursul serii, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca duminica sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti cu propunere de luare a unei masuri preventive.