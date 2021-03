Marile interventii ratate ale mascatilor si greselile lor. Cum ajunge elita Politiei Romane sa dea gres in actiuni majore

Intervine prin tehnici de negociere si asalt, pentru eliberarea persoanelor sechestrate, lipsite de liberate in mod ilegal sau a ostaticilor;

Actioneaza prin procedee specifice pentru imobilizarea suspectilor baricadati in locuinte;

Participa la actiuni planificate sau de prim-respondent, pentru prinderea infractorilor periculosi, violenti sau inarmati.

Cazul Onesti

O femeie si fiica ei, trezite noaptea, din greseala

Acuzatiile sunt justificate pana la un punct, avand in vedere atributiile oficiale ale SAS, care fie nu au fost respectate, fie au fost aplicate in mod eronat. Conform site-ul Politiei Romane, Serviciul de Actiuni Speciale:Sunt trei dintre cele sapte atributii speciale ale acestui serviciu, considerat elita Politei Romane, pentru ca aici sunt recrutati, teoretic, politistii cei mai bine pregatiti din punct de vedere fizic si psihic.La Onesti , unde doi barbati au fost luati ostatici de un alt barbat inarmat, echipa de interventie a SAS a fost solicitata sa intervina la ora 11.55, adica la zece minute de la primul apel la 112 cand Gheorghe Morosan a anuntat ce are de gand sa faca. Mascatii au intrat in apartament dupa cinci ore, timp in care au stat in scara blocului, asteptand finalul negocierilor, dar si ordinul de interventie al comandantului actiunii.Cand au primit ordinul de atac , mascatii au avut nevoie de un minut sa sparga usa cu un berbece improvizat. In acest minut cei doi barbati luati ostatici au fost macelariti. Mascatii de la SAS nu actioneaza decat la ordin. Acesta este dat exclusiv de comandantul actiunii.Comandantul actiunii este inspectorul sef al Politiei din fiecare judet sau cel imputernicit la comanda. Procedural, in caz de interventii speciale, se face o celula de criza din care fac parte inclusiv sefi ai politiei din localitatea unde se petrece evenimentul. Acestia sunt cooptati tocmai pentru ca ei cunosc sau ar trebui sa cunoasca in detaliu zona, locul, cladirea sau personajul vizat de actiune. Decizia finala apartine sefului celulei de criza, adica inspectorul sef sau imputernicitul la comanda IJP, dupa ce se consulta cu ceilalti membri ai celulei de criza. Tot comandantul actiunii decide cum se face asaltul si de ce echipamente are nevoie. Interventia ratata de la Onesti nu este un caz singular. Tot politistii SAS au fost aratati cu degetul dupa alte gafe, in urma carora a fost nevoie de scuze din partea Politiei. Ne referim in special la descinderile la adrese gresite, cand oameni in varsta sau mame cu copii s-au trezit in zori cu arma la cap, fara sa aiba vreo vina. Cel din urma rateu s-a petrecut saptamana trecuta la Clinceni, in judetul Ilfov. femeie si fiica ei au fost trezite cu noaptea in cap de mascati, care le-au distrus usa si le-au imobilizat folosind violenta . Proprietara, pe nume Cecilia Grecu, afirma ca oamenii legii au aparut in jurul orei 5.00."Asa-zisii aparatori ai oamenilor de rand au gresit adresa. Eu am fost bruscata (...) Mi-au pus arma in piept, au vrut sa-mi impuste cainele. Sunt vanata pe maini, tineau de mine, voiau sa-mi impuste cainele in cap. Voiau sa plece fara sa-mi spuna de ce fac asta", a declarat Cecilia Grecu, pentru Ziare.com.In mod normal, actiunea era programata pe strada Privighetorii, la numarul 26, iar politistii au intrat in casa de pe strada Intrarea Primaverii, numarul 26A.Este un lung sir de astfel de rateuri ale mascatilor . Ne amintim de cazul din februarie 2018 cand doi pensionari din Bucuresti au fost trantiti la pamant si loviti, dupa ce politistii de la trupele speciale au navalit in apartamentul in care se aflau. Mascatii, care cautau o femeie suspectata de inselaciune , au gresit apartamentul si i-au spart usa profesorului de Istorie Corneliu Riegler, de la Colegiul "George Cosbuc" din Bucuresti. Au intrat ca nazistii , au indreptat pusca spre prietena mea, au pus-o sa stea in genunchi cu mainile la cap, de parca erau in razboi. Apoi a iesit din bucatarie mama ei, femeie de 70 de ani. Au prins-o de par si au trintit-o la pamant, cu fata in jos. Tatal, care venise si el, a fost imobilizat. Prima reactie a fost sa-l loveasca cu patul pustii in fata, dar l-au lovit in antebrat", povestea atunci proprietarul apartamentului in care au intrat trupele de la SIAS.In acest caz nu a fost o eroare de adresa, cum se intampla in multe cazuri,Femeia cautata figura la Evidenta Populatiei la acea adresa, iar mandatul emis de catre un judecator, era pentru adresa respectiva. Mascatii nu au intrat gresit, au respectat un ordin si o adresa scrisa pe un document. Problema a fost legata de modul violent in care au actionat fata de doi oameni in varsta.In februarie 2020, mascatii din Brasov au dat si ei gres.si au intrat in casa unde locuia o femeie cu doi copii mici. Femeia s-a trezit la prima ora a diminetii cu batai puternice in usa si apoi cu trupele speciale in casa. Mascatii au avut atunci nevoie de 35 de minute ca sa priceapa ca au gresit adresa. De fapt ei ar fi trebuit sa intervina intr-un imobil care se afla in aceeasi curte. Cautau un barbat acuzat de constituire de grup infractional organizat."Nu stiam ce sa fac, le-am dat actele, le-am spus ca este o greseala, dar tot insistau cu mandatul de perchezitie, copiii plangeau. Cei mici erau foarte speriati. Am chemat ambulanta , au facut atac de panica. Nu sunt absurda, inteleg urgenta, dar totusi, ce Dumnezeu, suntem oameni...intra si ne omoara, iar apoi isi cer scuze. Nu au ascultat nimic. M-am prezentat, le-am spus cum ma cheama, ei nimic strigau continuu 'Unde-i, unde-i?' si-mi fluturau hartiile alea de nici nu apucam sa vad pe cine cauta", a declarat femeia pentru brasovstiri.ro. Politistii vechi in sistem spun ca in mod normal inaintea unor perchezitii in care sunt dubii cu privire la adresa, se face. Un politist in civil verifica cine sta in casa, cate persoane sunt, cate intrari are cladirea, daca sunt mai multe familii in aceeasi casa, date esentiale tocmai pentru a se evita gafele.Pana la demilitarizarea Politiei, exista. Acesta era un fel de "Dumnezeu" al locului, o enciclopedie care avea in atributii sa cunoasca tot despre zona pe care o avea in supraveghere si era consultat inaintea perchezitiilor.