Neamt: Un tanar de 19 ani a fost retinut de politisti dupa ce a santajat o minora cu poze compromitatoare

Fapta a fost sesizata chiar de minora din localitatea Pastraveni, care a povestit ca a fost amenintata de un barbat cu postarea unor fotografii compromitatoare cu ea, pe o retea de socializare."In urma investigatiilor, politistii au stabilit ca la data de 6 septembrie, in urma unor conversatii telefonice, minora din Pastraveni s-ar fi intalnit cu un tanar de 19 ani, din aceeasi localitate, cu scopul de a se cunoaste personal. Anterior intalnirii, minora i-ar fi trimis doua fotografii compromitatoare tanarului pe o retea de socializare. Atat in data de 6 septembrie cat si in data de 7 septembrie, tanarul ar fi amenintat-o pe minora cu postarea fotografiilor pe o retea de socializare daca nu primeste in schimb suma de 1.000 de lei", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt.In seara zilei de 8 septembrie, tanarul a fost depistat in trafic avand asupra sa suma de 1.000 de lei, suma solicitata si primita de la minora.Barbatul a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind banuit de comiterea infractiunii de santaj. Acesta va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Tirgu-Neamt cu propunerea de luare a unei masuri preventive.