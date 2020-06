Nereguli descoperite de politisti la cluburi, terase, baruri si restaurante din Capitala. Amenzi totale de peste 143.000 de lei

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DGPMB,in cursul zilei de vineri politistii Capitalei, impreuna cu inspectori ai Directiei de Sanatate Publica, Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti si ai Inspectoratului Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, precum si comisari ai Comisariatului Pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti au desfasurat o actiune in vederea verificarii respectarii masurilor care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si respectarea altor acte normative in vigoare.In urma actiunii ce a vizat 56 de societati comerciale din municipiul Bucuresti, echipele mixte de control au aplicat 16 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 143.000 de lei, iar la o societate comerciala activitatea a fost suspendata pentru 30 de zile pentru incalcarea normelor din domeniul sanatatii publice.Sanctiunile contraventionale au fost aplicate si pentru nerespectarea legislatiei privind protectia consumatorilor, precum si pentru abateri de la normele din domeniul sanatatii publice, informeaza sursa citata."Aceste controale vor continua si la alte localuri si se circumscriu activitatilor pentru asigurarea unui climat de siguranta publica si protectia cetateanului fata de practicile comerciale ilicite", precizeaza DGPMB