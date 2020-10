Nicusor Dan: Primaria Generala si institutiile din subordine au impreuna 35.000 de angajati. Mai multi directori au demisionat in ziua instalarii noului primar general

Noul primar al Bucurestiului, Nicusor Dan, a afirmat, intr-o emisiune difuzata sambata de Digi 24, ca Primaria Capitalei si institutiile si companiile din subordinea acesteia cumuleaza aproximativ 35.000 de salariati. Astfel, sunt aproximativ 1.100 angajati in Primarie, 11.000 salariati in Serviciul de Transport Bucuresti, 3.500 de angajati in Termoenergetica, in celelalte companii municipale aproximativ 3.500 de persoane si in institutiile din subordinea cateva mii de angajati.Conform noului edil, salariile acestora reprezinta o cheltuiala de 60 de milioane de lei lunar, iar la nivelul bugetului de 4 miliarde al Capitalei cheltuiala pentru salarii se ridica la 17-18 la suta.In ceea ce priveste angajatii din Primaria Capitalei si cele sase primarii de sector, plus institutiile subordonate acestora, Nicusor Dan a declarat ca "probabil sunt de ordinul a 70.000".Nicusor Dan a mentionat ca va pune in aplicare promisiunea din campania electorala privind desfiintarea unora dintre companiile municipale infiintate in mandatul predecesorului sau."Companiile din subordine, mai putin STB -ul si Termoenergetica, sunt niste trucuri juridice pentru a scapa de parcursul de licitatii si cea mai mare parte dintre ele o sa fie inchise, este un angajament pe care l-am luat inca din campania electorala. Nu pot sa dau un procent insa o sa facem un audit si financiar si de resurse umane, de management in fiecare institutie si in functie de acesta o sa luam lua decizia", a declarat Nicusor Dan.Spre exemplu, la Administratia Lacuri Parcuri si Agrement (ALPAB), care a fost impartita in mai multe structuri, el a spus ca oamenii din companiile in care a fost impartita vor fi readusi la ALPAB, companiile vor fi desfiintate, dupa care "o sa vedem cu toti oamenii pe care ii avem in ALPAB ce e de facut"."Sefii politici, ce inseamna in Consilii de Administratie si manageri ei nu se vor regasi in aceasta...", a adaugat Nicusor Dan.El a adaugat ca imediat dupa preluarea mandatului a constatat ca au fost depuse "cateva demisii la nivel de directori" in Primaria Capitalei.El a explicat si care este motivul pentru care nu a mers la Primarie din momentul in care a fost ales si pana la momentul investirii sale in functia de primar: "Nu am vrut sa deschidem alte dezbateri pe alte teme, care nu duc nicaieri".viewscnt